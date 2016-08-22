Нужен или нет медальный план: мнения спортивных журналистов об итогах Игр в Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».
С точки зрения журналистов, как относиться к результату нашей сборной в Рио?
Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:
Я согласен, выросла конкуренция, но, с другой стороны, мы должны ставить перед собой большие задачи. Мы должны спросить, почему Венгрия, где количество населения сопоставимо с нашим, почему они всегда в топе? Почему мы всегда за ними? Ну ладно, сербы там, хорваты – они игровые нации, хотя они гораздо меньше нас. Это вопрос уже, скорее, к руководству. Но мы, как журналисты, видимо, вот с Ингой Усенко, должны думать о том – нам всегда не хватало консолидированной политики в спорте. То есть, получается, мы выступаем вот так, как есть. Но у нас нет такого глобального подхода, чтобы мы не боролись просто за какой-то результат. То есть, вроде бы, мы ставили количество медалей, сейчас мы его не ставим. И, вроде как, нечего обсуждать, ну, есть 9, есть там 11, есть 12. Но, если мы ставим ориентир – сопоставимые страны – тогда мы будем знать, с кем соревноваться, мы будем знать, за что отвечать.
Егор Хрусталёв:
Вот действительно: впервые на моей памяти не ставился медальный план. Не озвучивалось, что мы должны привезти столько-то медалей, не ставились эти официальные задачи. Хотя, журналистам надо что-то говорить и во время любого комментария мы обязательно эти медали вспоминаем. И в любом выпуске новостей неофициальный медальный зачёт происходит. Снизило ли это пресс, ненужный пресс на спортсменов? Тот медальный зачёт и медальный план, который ранее всегда декларировали?
Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды БГУФК:
Может быть, снизило, но тут есть два аспекта – когда Олимпиада была проведена в Ванкувере в 2010 году, заранее Канада ставила себе медальный план, была такая целая программа, как выиграть домашнюю Олимпиаду. За 4-5-6-7 лет они уже готовились к этому делу, они выиграли эту Олимпиаду. Но через 4 года в Сочи они оказались 36-ыми. Что у них так резко уровень спорта упал? Сейчас говорят, что, может быть, это недостойно, что мы ниже 40-го места, в пятой десятке. Но возьмём Финляндию, у которой одна бронзовая медаль. И они порядка 80-ые. Если мы вспомним, какие там традиции: зимой – хоккей, лыжи биатлон, но летом тоже была лёгкая атлетика. Были десятиборцы, были бегуны на средней дистанции, сейчас этого нет. Сказать, что там плохой спорт – тоже мы не можем. Поэтому тут я, всё-таки, поддерживаю линию Сергея – что мы выступили вполне достойно
Полностью ток-шоу «Что происходит» от 21 августа смотрите здесь