Нужен или нет медальный план: мнения спортивных журналистов об итогах Игр в Рио

Олимпийские игры в Рио завершились. Какими мы их запомним и что происходит в белорусском спорте и мировом – тема дискуссии 21 августа в рамках ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь».

С точки зрения журналистов, как относиться к результату нашей сборной в Рио?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Я согласен, выросла конкуренция, но, с другой стороны, мы должны ставить перед собой большие задачи. Мы должны спросить, почему Венгрия, где количество населения сопоставимо с нашим, почему они всегда в топе? Почему мы всегда за ними? Ну ладно, сербы там, хорваты – они игровые нации, хотя они гораздо меньше нас. Это вопрос уже, скорее, к руководству. Но мы, как журналисты, видимо, вот с Ингой Усенко, должны думать о том – нам всегда не хватало консолидированной политики в спорте. То есть, получается, мы выступаем вот так, как есть. Но у нас нет такого глобального подхода, чтобы мы не боролись просто за какой-то результат. То есть, вроде бы, мы ставили количество медалей, сейчас мы его не ставим. И, вроде как, нечего обсуждать, ну, есть 9, есть там 11, есть 12. Но, если мы ставим ориентир – сопоставимые страны – тогда мы будем знать, с кем соревноваться, мы будем знать, за что отвечать.