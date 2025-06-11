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Михеев о том, что Россия может предложить миру: главное не то, что у нас есть материальное, а наше слово

11 июня 2025 18:38
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Сергей Михеев. Обсудим самые актуальные темы.

Михеев о том, что Россия может предложить миру: главное не то, что у нас есть материальное, а наше слово -2

Сергей Михеев, политолог:
Когда мы говорим, а что там Россия, условно говоря, предлагает миру? И в голове сразу только одно. Сколько денег вы можете им дать? Да нахрена им наши деньги? У них денег там своих куры не клюют, они рисуют их тоннами. И если что, они еще несколько тонн нарисуют. Не это главное. Главное не то, что у нас есть материальное. Потому что, если мы будем торговать только своим материальным, они будут воспринимать нас как тех, кто продает и у которых можно все купить. Вопрос ценности всегда был на первом месте. Вначале было слово. Вот и все. И это слово всегда будет в критические моменты крайне важным. Что, конечно, не отменяет важность подготовки, материальных ресурсов, наличия средств и прочее. Это все так. Просто без слова все эти ресурсы будут просто товаром для торговли и больше ничего.

# Международная политика # Григорий Азаренок # Сергей Михеев

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