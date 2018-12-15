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Соболенко признана теннисисткой года, Турсунов – тренер года

15 декабря 2018 07:23
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Новости Беларуси. 14 декабря в «Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису» Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года.  

Легко можно догадаться, кто стал теннисисткой года. Этот человек за год поднялся с 78 позиции в мировом рейтинге на 13. Более того, спортсменка в октябре смогла достичь 11 строчки. В 2018 году девушка выиграла первые в своей карьере два титула WTA.  

И это… 20-летняя Арина Соболенко. В конце августа теннисистка победила на турнире в Нью-Хейвене, в конце сентября – в Ухане. По версии WTA белоруска была признана игроком сентября и номинировалась на звание лучшей теннисистки октября. Также спортсменка стала новичком года и была «Прорывом месяца» в августе.  

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»  

Соболенко признана теннисисткой года, Турсунов – тренер года-1

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Теннисистом года по версии БТФ стал 24-летний Илья Ивашко. За год спортсмен взобрался на 92 строчку мирового рейтинга, хотя начинал на 230. В августе он стал третьим спортсменом в истории белорусского тенниса, попавшим в топ-100 мужского мирового одиночного рейтинга. Другими двумя были Владимир Волчков и Максим Мирный.  

Соболенко признана теннисисткой года, Турсунов – тренер года-4

Прорывом года признана Александра Саснович, тренером года – Дмитрий Турсунов, характером года – Вера Лапко, Лучшим игроком парного разряда — Лидия Морозова.  

Пляжи, вулканы и улицы Питера: как проводят свободное время Соболенко, Саснович, Лапко и Морозова  

Соболенко признана теннисисткой года, Турсунов – тренер года-7

Фото: instagram.com/maxmirnyi  

Не забыли и про завершившего спортивную карьеру Максима Мирного. Теннисист победил сразу в двух номинациях – вклад в развитие тенниса и спортивное долголетие.  

Вспомнить достижения именитого белоруса можно здесь.  

# Теннис # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Максим Мирный # Александра Саснович # Дмитрий Турсунов # Вера Лапко # Лидия Морозова

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