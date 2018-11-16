Пляжи, вулканы и улицы Питера: как проводят свободное время Соболенко, Саснович, Лапко и Морозова

Новости Беларуси. Теннисный сезон завершился, и белорусские спортсменки наслаждаются заслуженным отдыхом. Сегодняшний Instagram-обзор мы решили посвятить сразу четырём людям: Арине Соболенко (11 WTA), Александре Саснович (30 WTA), Вере Лапко (65 WTA) и Лидии Морозовой (42 WTA в парном рейтинге).

Все девушки значительно продвинулись. В конце прошлого сезона Соболенко была на 78 строчке мирового одиночного рейтинга, Саснович – на 87, Лапко – на 134. Морозова занимала 72 строчку в парном рейтинге.

Арина впервые в карьере взяла титул WTA, а месяцем позже завоевала ещё один. Девушка была признана новичком года по версии WTA, была «прорывом месяца» в августе и «игроком месяца» в сентябре.

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

У Александры столь серьёзных достижений не было, но она смогла привлечь к себе всеобщее внимание, когда в Уимблдоне одолела Петру Квитову, которая дважды побеждала на этом турнире.

Для Веры и Лидии первым важным событием сезона стала победа в парном матче Кубка Федерации против теннисисток из Словакии. Затем Вера выиграла турнир ITF в подмосковных Химках и вошла в топ-100 мирового рейтинга. Следом была победа в турнире Engie Open Saint-Gaudens во Франции.

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Что касается Лидии, то одним из её ярких моментов стал выход в финал итогового турнира WTA в паре с японкой Сюко Аоямой.

А теперь посмотрим, как проводят спортсменки своё время после окончания насыщенного теннисного сезона.

1. Арина Соболенко. Возвращение девушки домой началось со 101 розы. История их появления в жизни Арины неясна, но теннисистка выглядела счастливой.