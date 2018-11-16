Пляжи, вулканы и улицы Питера: как проводят свободное время Соболенко, Саснович, Лапко и Морозова
Новости Беларуси. Теннисный сезон завершился, и белорусские спортсменки наслаждаются заслуженным отдыхом. Сегодняшний Instagram-обзор мы решили посвятить сразу четырём людям: Арине Соболенко (11 WTA), Александре Саснович (30 WTA), Вере Лапко (65 WTA) и Лидии Морозовой (42 WTA в парном рейтинге).
Все девушки значительно продвинулись. В конце прошлого сезона Соболенко была на 78 строчке мирового одиночного рейтинга, Саснович – на 87, Лапко – на 134. Морозова занимала 72 строчку в парном рейтинге.
Арина впервые в карьере взяла титул WTA, а месяцем позже завоевала ещё один. Девушка была признана новичком года по версии WTA, была «прорывом месяца» в августе и «игроком месяца» в сентябре.
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У Александры столь серьёзных достижений не было, но она смогла привлечь к себе всеобщее внимание, когда в Уимблдоне одолела Петру Квитову, которая дважды побеждала на этом турнире.
Для Веры и Лидии первым важным событием сезона стала победа в парном матче Кубка Федерации против теннисисток из Словакии. Затем Вера выиграла турнир ITF в подмосковных Химках и вошла в топ-100 мирового рейтинга. Следом была победа в турнире Engie Open Saint-Gaudens во Франции.
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Что касается Лидии, то одним из её ярких моментов стал выход в финал итогового турнира WTA в паре с японкой Сюко Аоямой.
А теперь посмотрим, как проводят спортсменки своё время после окончания насыщенного теннисного сезона.
1. Арина Соболенко. Возвращение девушки домой началось со 101 розы. История их появления в жизни Арины неясна, но теннисистка выглядела счастливой.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Далее Соболенко познакомила фанатов со своей младшей сестрой. Понять это можно не только благодаря схожести девушек, но и благодаря короткой, в стиле Арины, подписи «Sister».
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Следом 11 ракетка мира попробовала себя в роли тренера. Похоже, даже во время отдыха ей сложно обойтись без тенниса. Подопечной выступила Милана Божко. «Сделала вывод, что мне нужно извиниться перед тренером, пхаха. Дмитрий Турсунов, sorry, исправлюсь, ошибки поняла».
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Следующим пунктом в списке дел Арины стала примерка необычного платья. В этот раз спортсменка ограничилась смайликами.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Девушка опубликовала ещё несколько снимков своего времяпрепровождения, станцевала, но оставим это на когда-нибудь потом.
2. Александра Саснович. В противоположность Арине, Александра серьёзно подошла к подведению итогов. К сожалению, разместить всю цитату невозможно, поэтому возьмём малую часть. «Закончился сезон 2018! Пока это лучший сезон в моей карьере, дальше – больше! Спасибо всем за поддержку и веру в меня».
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Отдыхать теннисистка отправилась в Лос-Кристианос (Испания), анонсировав предстоящую дорогу словами: «Ура, завтра лечу в лето».
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Следующим местом стал Тенерифе. «Кто был на Тенерифе? Какие впечатления? Что понравилось и что не понравилось?».
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Там же Саснович посетила вулкан Тейде.
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Последняя на данный момент публикация 30 ракетки мира посвящена благотворительной акции, в которой Александра приняла участие.
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
И, да, после окончания сезона девушка тоже успела поделиться видео со своим танцем, как и Соболенко.
3. Вера Лапко. Вера отправилась проводить время в Санкт-Петербург. «Красивый закат в красивом городе».
Фото: instagram.com/veralapko
Позже девушка поделилась ещё несколькими снимками из поездки. «Пока я ловлю солнечные лучи, давайте вернёмся в моё Санкт-Петербургское путешествие...».
Фото: instagram.com/veralapko
На этом отдых закончился, и спортсмена вновь взялась за ракетку. «Отдых подошёл к концу, и я, если честно, рада, потому что очень соскучилась по тренировкам. Это был мой первый полноценный vacation в жизни, и я осталась им очень довольна... Чуть позже выложу ещё несколько фотографий, хорошего дня!».
Фото: instagram.com/veralapko
Благодаря последнему посту стало понятно, что Лапко не только в Питер съездила отдохнуть. Девушка также побывала в Дубае. «Мне очень понравилось находиться там на прошлой неделе. Это очень красивое и мирное место! Батарейки перезаряжены и я вернусь к работе уже на следующей неделе».
Фото: instagram.com/veralapko
Фото: instagram.com/veralapko
4. Лидия Морозова. Как и Саснович, Морозова кратко подвела итог своего выступления. «Великолепная неделя, великолепный сезон. Спасибо всем за поддержку. Дальше – больше!».
Фото: instagram.com/lida_marozava92
Лидия отдыхать улетела на остров Китая Хайнань. «Пляжный режим включён».
Фото: instagram.com/lida_marozava92
Фото: instagram.com/lida_marozava92
«Вечерина в лягушатнике или как я безбожно, по-старчески тюленю в отпуске».
Фото: instagram.com/lida_marozava92
В своём крайнем посте Морозова вновь задумалась о теннисе. «Меня не интересует, как люди двигаются. Меня интересует, что заставляет их двигаться».
Фото: instagram.com/lida_marozava92
Нет, мы не забыли про Викторию Азаренко. Просто 51 ракетка мира досрочно завершила сезон и не обновляет Instagram. Но если вы хотите вспомнить достижения знаменитой белорусской теннисистки, переходите по ссылке ниже.
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