Более 30 сортов дикой рыбы! Что представили на ярмарке рыбы и деликатесов в Молодечно?

Деликатесы с Севера в Минской области. В Молодечно сейчас проходит ярмарка рыбы и деликатесов. Это отличная возможность обновить осеннее меню и запастись витаминами на зиму.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Более 30 сортов дикой рыбы: чавыча, белорыбица, патагонский клыкач. Все привозим свежее маленькими поставками, маленькими партиями, чтобы гостю все досталось самое лучшее, самое свежее. Чтобы все остались довольны. В нашей рыбе очень много микро-и макроэлементов, витаминов. Мы очень хотим, чтобы каждый человек был здоров, чтобы в каждой семье было счастье. Приходите к нам, уважаемые гости. Мы вас очень ждем!