Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой сентября

«Выиграть в жизни? Похоже, такой сейчас девиз у Соболенко», – добавили в WTA.

Как сообщается на странице WTA в Facebook, девушка смогла победить благодаря своему выступлению в Ухане.

Ранее стало известно, что белоруска номинирована на звание лучшего игрока сентября. Её соперницами были японка Наоми Осака, ставшая игроком августа, и чешка Каролина Плишкова, взявшая титул на турнире в Токио.

В сентябре Арина победила на турнире в Ухане и дошла до четвертьфинала открытого чемпионата Китая. Девушка также надеялась пройти в итоговый турнир года WTA в Сингапуре, но не вошла в восьмерку лучших теннисисток сезона. Теперь шансы Соболенко попасть туда крайне малы.

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В августе белорусская теннисистка смогла получить другое звание по версии WTA – «прорыв месяца».