Срок уплаты единого имущественного платежа истекает 17 ноября – выяснили, что грозит должникам

Время заплатить налоги. Сегодня, 17 ноября, крайний срок уплаты единого имущественного платежа, который включает транспортный, земельный и налог на недвижимость, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оплатить его можно в отделениях банков, на почте, через инфокиоски, мобильные приложения или интернет-версии банковских приложений. Собственники объектов движимого и недвижимого имущества должны были получить извещения. Также данные есть в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Кроме того, сумма указана в системе ЕРИП, и там же есть возможность произвести оплату.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску:

В случае неуплаты будет исчислена пеня, административная ответственность также предусмотрена у нас за неуплату имущественных налогов, в том числе и налоговые органы имеют право направить на взыскание имущественных налогов в отделы принудительного исполнения.

При оплате налогов через систему ЕРИП необходимо указать учетный номер плательщика. Узнать его можно, введя паспортные данные на сайте Министерства по налогам и сборам.