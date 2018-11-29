«Это было трудное для меня решение». Максим Мирный объявил о завершении карьеры

Новости Беларуси. Легендарный белорусский теннисист 29 ноября опубликовал открытое письмо, в котором озвучил свое решение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в его карьере, в частности, каждому из 100 своих партнеров по парному разряду.

Свою карьеру Мирный начал в 1994 году. За это время выиграл 52 парных титула и поднимался на вершину мирового рейтинга.