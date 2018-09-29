Белорусской теннисистке Вере Лапко исполнилось 20 лет

На своей странице в Instagram спортсменка просто написала «20!», сопроводив сообщение множеством смайликов.

За прошедший год белорусская теннисистка поднялась в рейтинге WTA на 126 позиций. Ровно год назад она была 190 ракеткой мира, а сегодня – 64.

В прошлом году Вера устроила себе маленький подарок. 30 сентября она в паре с шведской теннисисткой Корнелией Листер выиграла турнир серии ITF Pro Circuit с призовым фондом 25 000 долларов.

В этот раз победное шествие не удалось, 27 сентября Лапко проиграла в одиночном и парном разрядах на турнире в Ташкенте. Зато появилась возможность отдохнуть.