Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд

Новости Беларуси. Арина Соболенко снова номинирована на звание игрока месяца.
Как сообщается на сайте WTA Tennis, голосование завершится вечером 8 ноября. Конкурентками белоруски (11 WTA) выступают три теннисистки.
Новости Беларуси. Арина Соболенко снова номинирована на звание игрока месяца.
Как сообщается на сайте WTA Tennis, голосование завершится вечером 8 ноября. Конкурентками белоруски (11 WTA) выступают три теннисистки.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Первая – 24-летняя украинка Элина Свитолина (4 WTA), которая 28 октября победила в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.
Фото: twitter.com/elinasvitolina
Вторая – 25-летняя американка Слоан Стивенс (6 WTA), которая сражалась в финале Итогового турнира WTA с Элиной, но проиграла.
Фото: twitter.com/sloanestephens
Третья – 28-летняя датчанка Каролин Возняцки (3 WTA), которая 7 октября выиграла China Open.
Фото: twitter.com/CaroWozniacki
Предполагается, что победитель будет объявлен 9 ноября.
Арина Соболенко уже получила звание игрока сентября по итогам голосования WTA, так что в случае победы она будет признана лучшей теннисисткой два месяца подряд.
Ранее белорусская спортсменка была признана новичком года – подробнее здесь.