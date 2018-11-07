Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд

Как сообщается на сайте WTA Tennis, голосование завершится вечером 8 ноября. Конкурентками белоруски (11 WTA) выступают три теннисистки.

Новости Беларуси. Арина Соболенко снова номинирована на звание игрока месяца.

Первая – 24-летняя украинка Элина Свитолина (4 WTA), которая 28 октября победила в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

Вторая – 25-летняя американка Слоан Стивенс (6 WTA), которая сражалась в финале Итогового турнира WTA с Элиной, но проиграла.

Предполагается, что победитель будет объявлен 9 ноября.

Арина Соболенко уже получила звание игрока сентября по итогам голосования WTA, так что в случае победы она будет признана лучшей теннисисткой два месяца подряд.