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Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд

07 ноября 2018 14:41
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Новости Беларуси. Арина Соболенко снова номинирована на звание игрока месяца.  

Как сообщается на сайте WTA Tennis, голосование завершится вечером 8 ноября. Конкурентками белоруски (11 WTA) выступают три теннисистки.  

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд-1

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Первая – 24-летняя украинка Элина Свитолина (4 WTA), которая 28 октября победила в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.  

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд-4

Фото: twitter.com/elinasvitolina  

Вторая – 25-летняя американка Слоан Стивенс (6 WTA), которая сражалась в финале Итогового турнира WTA с Элиной, но проиграла.  

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд-7

Фото: twitter.com/sloanestephens  

Третья – 28-летняя датчанка Каролин Возняцки (3 WTA), которая 7 октября выиграла China Open.  

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд-10

Фото: twitter.com/CaroWozniacki  

Предполагается, что победитель будет объявлен 9 ноября.  

Арина Соболенко уже получила звание игрока сентября по итогам голосования WTA, так что в случае победы она будет признана лучшей теннисисткой два месяца подряд.  

Ранее белорусская спортсменка была признана новичком года – подробнее здесь.  

# Теннис # калейдоскоп # Арина Соболенко # Элина Свитолина # Слоан Стивенс # Каролин Возняцки

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