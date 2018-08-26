«Я буду помнить этот день всю мою жизнь»: Соболенко о победе на турнире в Нью-Хейвене

Новости Беларуси. Вечером 25 августа на турнире в Нью-Хейвене Арина Соболенко (25 WTA) завоевала свой первый титул в рамках WTA-тура. С 27 августа спортсменка поднимется на 20 строчку мирового рейтинга.
Новости Беларуси. Вечером 25 августа на турнире в Нью-Хейвене Арина Соболенко (25 WTA) завоевала свой первый титул в рамках WTA-тура. С 27 августа спортсменка поднимется на 20 строчку мирового рейтинга.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
После долгожданной победы в двух сетах на турнире в Цинциннати Арина, похоже, решила показать класс, выступая в Нью-Хейвене. Четыре из пяти поединков выявили победителя после двух сетов, что позволило Соболенко беречь силы и показывать лучшую игру.
К слову, частые затяжные матчи сделали белоруску лидером женского тура по количеству побед в трёх сетах.
Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девять исторических фото
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Фанаты Арины были счастливы. Поздравления и пожелания успехов продолжают сыпаться на девушку.
«Сегодня Арина подняла над головой свой ПЕРВЫЙ WTA титул! Первый, но точно не последний! Мы давно ждали этого момента! Эта неделя, как и весь этот сезон, была просто невероятной. Сколько громких побед! Сколько эмоций! Она заслужила! Просто нет слов! Гордимся!»,
«А я ещё думал, что надо сниматься было с Нью-Хейвена»,
«Умница! Красивая игра, шикарная победа… лучшая белорусская теннисистка! Даже слов не хватает... Ариша, так держать»,
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Это должно было случиться! Титул есть! Спасибо, Арина и Дмитрий, за прекрасные моменты игры, за великолепные впечатления и за адреналин!»,
«Браво! Так держать! Первая победа самая важная и ценная. Но не расслабляться, а двигаться дальше к новым победам!»,
«У меня не было сомнений, если честно. Изначально Арина превосходила её по всем параметрам. Задачей было не растерять концентрацию. Поздравляю! Могу только догадываться, на каком эмоциональном подъёме она! И поплачет потом от счастья, уверена. Добро пожаловать в Топ-20. Ждём Топ-10. P. S. Как она выжимает свою повязку! Легендарно и показательно».
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
В своей послематчевой речи Арина была немногословна. Она сказала, что этот матч был невероятным, поблагодарила свою команду и всех присутствовавших.
«Спасибо большое. Ну, думаю, я закончила», – завершила свою речь спортсменка и рассмеялась.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Несколько часов назад Соболенко разместила победную публикацию в Instagram.
«Так счастлива в этот момент. Я буду помнить этот день всю мою жизнь. Спасибо всем за вашу поддержку. Команда… вы всё знаете», – написала девушка.
Так же она загрузила фото, где с удовольствием собирается есть пиццу. Этим он показала, что сдержала слово. Ранее девушка сказала, что если победит в финале, то пойдёт есть фастфуд.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Арина Соболенко стала второй 20-летней теннисисткой, которая выиграла турнир в Нью-Хейвене. Первой является Каролин Возняцки, победившая в 2010 году.
Стоит упомянуть, что ещё год назад Арины не было даже в топ-100, а сейчас она пробилась уже в топ-20.
О том, кто такая «девушка с характером тигра», можно прочитать здесь.