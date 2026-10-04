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Новости по тегу #Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Соболенко не сумела пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине
04 октября 2026 10:59

Вторая ракетка мира Соболенко не сумела пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США по теннису
12 сентября 2026 14:19

Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису
11 сентября 2026 12:58

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису

Пегула будет соперницей Соболенко в 1/2 финала US Open
09 сентября 2026 20:17

Пегула будет соперницей Соболенко в 1/2 финала US Open

Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису
08 сентября 2026 20:03

Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису

Соболенко сыграет с Носковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису
08 сентября 2026 12:43

Соболенко сыграет с Носковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

Соболенко вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису
07 сентября 2026 11:49

Соболенко вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису
05 сентября 2026 15:15

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open после победы над Камиллой Рахимовой
04 сентября 2026 18:04

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open после победы над Камиллой Рахимовой

4 августа Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата США сыграет с Рахимовой
04 сентября 2026 15:14

4 августа Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата США сыграет с Рахимовой

Соболенко одержала вторую победу на US Open
03 сентября 2026 18:50

Соболенко одержала вторую победу на US Open

Арина Соболенко проведет поединок второго круга на US Open
02 сентября 2026 15:39

Арина Соболенко проведет поединок второго круга на US Open