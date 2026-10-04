Новости по тегу #Арина Соболенко

Белоруска уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой, которая занимает лишь 34-ю строчку в мировом рейтинге.
Соболенко и Рыбакина на данном этапе ведут борьбу за лидерство в женском мировом теннисе. Счет по личным встречам составляет 10:7 в пользу белорусской теннисистки.
Этой ночью белоруска переиграла американку Джессику Пегулу.
Соперницей белоруски Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису будет третья ракетка мира – американка Джессика Пегула. В матче ¼-й финала она обыграла соотечественницу Эмму Наваро – 3:6, 6:4, 6:3. По статистике личных встреч, Соболенко ведет в матчах с Пегулой со счетом 9:4.
Наша теннисистка прервала победную серию Линды Носковой из 11 матчей на турнирах Большого шлема.
Турнирные пути спортсменок пересекались дважды. Статистика стопроцентно на стороне первой ракетки мира.
В одной восьмой первая ракетка планеты нанесла поражение Тейлор Таунсенд.
В третьем раунде она справилась с Камиллой Рахимовой из Узбекистана – 6:3, 6:4. Следующей соперницей Соболенко станет американка Тейлор Таунсенд.
Встреча с соперницей из Узбекистана продолжалась 1,5 часа.
Специалисты в унисон прочат победу нашей спортсменке.
В матче второго раунда белоруска не оставила шансов россиянке Полине Яценко – 6:1, 6:1. Поединок продолжался всего 54 минуты.
В соперницах у первой ракетки мира – Полина Яценко из России, у которой 160 строчка рейтинга.
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