Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца». Как сообщается на сайте WTA, всего номинировались пять спортсменок, но благодаря достижениям Соболенко в августе, за неё отдали 50% голосов.

Фото: wtatennis.com

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Затем впервые в карьере белоруска вышла во вторую неделю турнира Большого Шлема. Там она в 1/8 финала уступила будущей победительнице US Open Наоми Осаке. К слову, Арина единственная, кто смогла взять у японской теннисистки сет.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna