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Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»

15 сентября 2018 09:36
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца».  

Как сообщается на сайте WTA, всего номинировались пять спортсменок, но благодаря достижениям Соболенко в августе, за неё отдали 50% голосов.  

Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»-1

Фото: wtatennis.com  

За месяц Арина одолела пять теннисисток из топ-10, дошла до полуфинала турнира в Цинциннати, в четвертьфинале которого смогла одержать победу в двух сетах. Далее Соболенко выиграла титул в Нью-Хейвене и стала двадцатой ракеткой мира.  

«Я буду помнить этот день всю мою жизнь»: Соболенко о победе на турнире в Нью-Хейвене  

Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»-4

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Затем впервые в карьере белоруска вышла во вторую неделю турнира Большого Шлема. Там она в 1/8 финала уступила будущей победительнице US Open Наоми Осаке. К слову, Арина единственная, кто смогла взять у японской теннисистки сет.  

Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»-7

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Все эти достижения помогли заработать ещё одно – победу в номинации «Прорыв месяца». На втором месте латвийка Анастасия Севастова, третье место за украинкой Лесей Цуренко, четвёртое и пятое места за чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Эшли Барти соответственно.  

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# Теннис # Арина Соболенко

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