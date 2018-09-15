Теннисистка Арина Соболенко одержала победу в номинации «Прорыв месяца»

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца».
Как сообщается на сайте WTA, всего номинировались пять спортсменок, но благодаря достижениям Соболенко в августе, за неё отдали 50% голосов.
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца».
Как сообщается на сайте WTA, всего номинировались пять спортсменок, но благодаря достижениям Соболенко в августе, за неё отдали 50% голосов.
Фото: wtatennis.com
За месяц Арина одолела пять теннисисток из топ-10, дошла до полуфинала турнира в Цинциннати, в четвертьфинале которого смогла одержать победу в двух сетах. Далее Соболенко выиграла титул в Нью-Хейвене и стала двадцатой ракеткой мира.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Затем впервые в карьере белоруска вышла во вторую неделю турнира Большого Шлема. Там она в 1/8 финала уступила будущей победительнице US Open Наоми Осаке. К слову, Арина единственная, кто смогла взять у японской теннисистки сет.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Все эти достижения помогли заработать ещё одно – победу в номинации «Прорыв месяца». На втором месте латвийка Анастасия Севастова, третье место за украинкой Лесей Цуренко, четвёртое и пятое места за чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Эшли Барти соответственно.
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