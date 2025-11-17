«Беларусь» стала серебряным призёром третьего тура дивизиона «Профи» ЕКЛ по баскетболу 3х3

Наша дружина в составе Сергея Вабищевича, Романа Рубинштейна, Дмитрия Куратника и Алексея Бочкара одержала две победы на групповом этапе и уверенно вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Там земляки не оставили шансов клубу «Sungard» – 22:13, а в одной второй в упорной борьбе сломили сопротивление «Автодора» из Москвы. В титульном противостоянии наши парни встречались с соперниками из Санкт-Петербурга – АБК Бэд Бойз и уступили титулованным оппонентам с результатом – 14:18. Таким образом, белорусы увозят домой серебро.

Второй представитель нашей страны – «Минск» потерпел два поражения на групповом этапе и завершил выступление на ранней стадии.