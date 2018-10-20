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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года

20 октября 2018 11:07
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Новости Беларуси. Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).  

Как сообщается на сайте WTA, за год белорусская спортсменка одержала восемь побед над теннисистками из топ-10.  

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года -1

Фото: wtatennis.com  

В начале 2018 года Соболенко находилась на 73 строчке мирового рейтинга. Сейчас она пятнадцатая, но лучшим результатом было 11 место. В этом году теннисистка играла в 74 матчах, выиграв 50 из них.  

Наиболее впечатляющие достижения Арина заработала за последние несколько месяцев. В середине августа белоруска играла в полуфинале Cincinnati Masters с первой ракеткой мира. В конце того же месяца девушка взяла титул в Нью-Хейвене.  

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года -4

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

В начале первого осеннего месяца Соболенко в упорной борьбе проиграла в 1/8 финала US Open японке Наоми Осаке, которая стала победительницей турнира. В середине сентября Арина победила в номинации «Прорыв месяца», а в конце сентября теннисистка взяла второй титул в карьере, став лучшей на турнире в Ухане. С этим достижением спортсменку поздравил даже Президент Беларуси.  

И, наконец, совсем недавно Соболенко была признана лучшей теннисисткой сентября. Как уточняет WTA, Арина набрала почти 80% голосов.  

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года -7

Фото: wtatennis.com  

После всех достижений белорусской спортсменки многие заинтересовались её тренером.  

Кто такой Дмитрий Турсунов и что он думает о своей подопечной, можно узнать здесь.  

# Теннис # Арина Соболенко

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