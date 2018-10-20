Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года

Как сообщается на сайте WTA, за год белорусская спортсменка одержала восемь побед над теннисистками из топ-10.

В начале 2018 года Соболенко находилась на 73 строчке мирового рейтинга. Сейчас она пятнадцатая, но лучшим результатом было 11 место. В этом году теннисистка играла в 74 матчах, выиграв 50 из них.

Наиболее впечатляющие достижения Арина заработала за последние несколько месяцев. В середине августа белоруска играла в полуфинале Cincinnati Masters с первой ракеткой мира. В конце того же месяца девушка взяла титул в Нью-Хейвене.