Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года

Новости Беларуси. Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как сообщается на сайте WTA, за год белорусская спортсменка одержала восемь побед над теннисистками из топ-10.
Новости Беларуси. Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как сообщается на сайте WTA, за год белорусская спортсменка одержала восемь побед над теннисистками из топ-10.
Фото: wtatennis.com
В начале 2018 года Соболенко находилась на 73 строчке мирового рейтинга. Сейчас она пятнадцатая, но лучшим результатом было 11 место. В этом году теннисистка играла в 74 матчах, выиграв 50 из них.
Наиболее впечатляющие достижения Арина заработала за последние несколько месяцев. В середине августа белоруска играла в полуфинале Cincinnati Masters с первой ракеткой мира. В конце того же месяца девушка взяла титул в Нью-Хейвене.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
В начале первого осеннего месяца Соболенко в упорной борьбе проиграла в 1/8 финала US Open японке Наоми Осаке, которая стала победительницей турнира. В середине сентября Арина победила в номинации «Прорыв месяца», а в конце сентября теннисистка взяла второй титул в карьере, став лучшей на турнире в Ухане. С этим достижением спортсменку поздравил даже Президент Беларуси.
И, наконец, совсем недавно Соболенко была признана лучшей теннисисткой сентября. Как уточняет WTA, Арина набрала почти 80% голосов.
Фото: wtatennis.com
После всех достижений белорусской спортсменки многие заинтересовались её тренером.
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