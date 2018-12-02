«Теннисный зверь». Карьера Максима Мирного в цифрах

Новости Беларуси. Четверть века – блистательная карьера, и «теннисный зверь», как прозвали Максима Мирного в туре, покидает корт. Навсегда, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Единственный личный титул он взял в 2003 в Роттердаме, по пути обыграв тогда еще не легенду, но уже игрока топ-5 Роджера Федерера. Лучшее одиночное выступление на «Большом шлеме» – четвертьфинал US Open в 2002-м, и снова обыгран Федерер.

Максимальный рейтинг в одиночке – 18-я строчка – август 2003-го, звездная пора для Мирного. Но уже тогда он знал: его коронка – парные игры, и с 2009 полностью переключается на формат дуэтов.

Первый титул в паре пришел еще в 1997-м в Шанхае, а потом был еще 51 трофей. Среди них 16 Masters, шесть раз Мирный побеждал на турнирах «Большого шлема».

Дебютный Grand Slam US Open 2002-го, взятый вместе со звездным австралийцем Ллейтоном Хьюиттом. Но основные успехи связаны с партнерством с Махешем Бхупати, Йонасом Бьоркманом и Даниэлем Нестором.

С 9 июня 2003-го и на протяжении 57-ми недель Мирный возглавлял парный рейтинг. Он 10 раз отбирался на итоговый турнир года в паре и дважды побеждал: в 2006-м и 11-м. Последний раз в элитной компании Мирный был в 2016-м, в возрасте 39 лет.

Помимо этого Максим Мирный на протяжении 57-ми матчевых встреч вел вперед белорусскую команду в Кубке Дэвиса. Самый яркий взлет – 2004-й. Дебютный сезон в элите, и сходу обыграна Россия с седьмой на тот момент ракеткой мира Маратом Сафиным, а затем под ноль разгромлен полуфиналист предыдущего розыгрыша Аргентина. Как итог – полуфинал турнира.

А еще была триумфальная Олимпиада в Лондоне: Максим Мирный нас флаг страны на церемонии открытия. Затем – олимпийский чемпион в миксте вместе с Викторией Азаренко.