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Защитник «Динамо-Шинника» Яценко назван лучшим игроком обороны недели в МХЛ

17 ноября 2025 20:27
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Молодежная хоккейная лига определила лучших игроков 11-й недели регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитником минувших семи дней признан Александр Яценко, выступающий за бобруйский «Динамо-Шинник». Он провел два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+5». Также Александр заблокировал три броска, применил один силовой прием, сделал по одному отбору и перехвату. Кроме того, Яценко стал лучшим бомбардиром среди игроков своего амплуа. «Динамо-Шинник» на данный момент занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции. Следующий поединок подопечные Евгения Летова проведут 20 ноября в Санкт-Петербурге против местного СКА-1946.

# Хоккей Беларуси

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