Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года. Минская область добавила 117% зерна к уровню 2024 года. А что с районами?

Леонид Засемчук, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Знаете, каждый регион у нас специфичен по-своему. Совершенно верно вы сказали условно говоря, Крупский район или Мядельский. Но я вам просто приведу цифры. Если Минская область в текущем году добавила зерна к уровню прошлого года 117%, то Мядельский добавил более 130%. Вилейский – 148,7%. Поэтому ясно, что, как говорит нынешний премьер-министр и бывший наш губернатор, что это в целом по госпиталю. Но есть же еще и подвал, так называемый, с которым необходимо работать, которое, хозяйством, культура земледелия или показатели похуже, естественно, необходимо подтягиваться до тех показателей, которые показывают Несвижский, Дзержинский, Минский район и так далее. Читайте также: Сколько будет стоить картофель? МАРТ установил цены с 15 ноября по 31 мая 2026 года Заморозки не помешали! Как белорусским аграриям удалось собрать большой урожай? Современная теплица появилась в Беларуси! О технологии применения рассказали в Столинском райисполкоме Будет ли в мае белорусская картошка – ответили в Ассоциации розничных сетей

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:

Но если говорить по существу, то сети ничем не отличаются от всей системы торговли. Безусловно, мы работаем по тем же указам и документам, которые на сегодня имеют место в нашей стране быть. И я должна сказать, что испытываю уважение к своим коллегам и понимаю, что с их стороны проделана тоже очень большая работа. Я не буду говорить в той части, что это только ритейл принимал участие. Это, безусловно, комплексная общая работа, общее дело. Должна сказать, что количество совещаний по этой тематике, их было просто очень много. Кирилл Казаков, СТВ:

Тут вопрос в таком, совещание совещанием, будет ли у нас в мае белорусская картошка? Вот, что самое главное.

Наталья Шаблинская:

Я не могу никаким образом сравнить то, что было в прошлом году, с тем, что нас ожидает в этом. Потому что мы начали работать в совершенно другой парадигме. У нас задачи построены по-другому, и мы двигаемся в этом направлении, чтобы впервые всегда закладывались стабилизационные фонды. Кирилл Казаков:

Это стратегический запас, это концепция национальной безопасности. Наталья Шаблинская:

Конечно, это не новинка. В этом году мы в особых условиях с особой степенью ответственности и мы понимаем, что оценки будут принципиальные всем. То, что вы говорите по цене, мне горько вспоминать прошлый год, честно говоря. Качество овощей в магазинах: что выявил мониторинг профсоюзов?

Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюзы традиционно проводят мониторинг наличия в торговых сетях качественной отечественной плодоовощной продукции. Какую картину мы увидели в начале текущего года, когда была резонансная ситуация с картофелем, с другими овощами. Цена формировалась в 6-7 рублей, исходя из того, что картофель, который поставлялся в торговые сети, он был мытый, немытый, в сетках и так далее. Кирилл Казаков:

Это маркетинговые фишки. Можно накрутить все, что угодно.

Дмитрий Алексейчик:

Что мы увидели, когда мы вышли на мониторинги? Действительно, скажем так, то качество продукции, которое хотели бы мы видеть, оно действительно отсутствовало. И к нам в наши общественные приемные поступали обращения от граждан, их было достаточно много. Они все высказывали претензии о том, что на сегодняшний день в торговых сектях действительно есть проблема с доступными, качественными отечественными овощами. Алена Сырова, СТВ:

Не сочтите, что я на кого-то нападаю, это правда, но мы много раз говорим о том, что мы все здесь стоящие, одинаковые граждане страны. Мы входим в одни и те же магазины. И вместо того, чтобы говорить о мониторинге, дожидаться их, вы такой же человек, как и я, и вы можете свой мониторинг устроить, когда вы заходите, хотите что-то купить, а этого нет. Или, допустим, это не такого качества, как вам хотелось бы. В этой связи у меня вопрос, почему мы так стормозили, почему не приняли решение по горячим следам, а дождались, пока начнут обрывать телефоны и просить главу государства решить этот вопрос? До абсурдного доходило. Дмитрий Алексейчик:

Смотрите, первые обращения, которые касаются качественной плодоовощной продукции, к нам начали поступать в январе. В рамках работы наших общественных приемных данная информация аккумулировалась, и ежемесячно о тех вопросах, которые к нам поступали, о проблематике, которую мы выявляли, мы, в принципе, информировали регулятора. Регулятор был в курсе о том, что на сегодняшний день есть проблема, которую надо незамедлительно решать. Поэтому мы промониторили в пределах наших полномочий. В МАРТ объяснили, как власти и торговые сети будут работать над обеспечением овощами

Кирилл Казаков:

Вот смотрите, стабилизационный фонд… Он прежде всего идет на, условно говоря, социальные нужды. Например, обеспечение детского питания, обеспечение больниц, обеспечение армии. Я правильно понимаю? Либо же этот стабилизационный фонд в том числе и продается в магазине? Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Это для внутреннего рынка, в том числе под потребность в межсезонье. То есть исходя из статистических данных за последние три года, был рассчитан объем потребления республикой по каждому виду продукции борщевого набора. Кирилл Казаков:

Мы привыкаем к такому потреблению картошки, морковки. В этом же году больше не было съедено, мы запланировали то же?

Светлана Короткевич:

Нет, мы запланировали больше. И с учетом того, чтобы не попасть опять в ту ситуацию, которую мы наблюдали в апреле-мае, у нас есть возможность изменять постановление № 399 с учетом обратной информации, которая нам будет поступать непосредственно из регионов. Потому что сегодня персональную ответственность за обеспеченность конкретного района, области несут наши облисполкомы в лице их глав, то есть председателей облисполкомов. Кирилл Казаков:

То есть не руководитель торговой сети частной? Светлана Короткевич:

Они в том числе. Кирилл Казаков:

То есть если, например, в условном каком-то магазине нет яблок или картошки, виноват губернатор?

Светлана Короткевич:

Нет. Несет ответственность непосредственно торговая сеть и руководитель торговой сети. Но в случае, если мы видим, условно, очень большой спрос на ту или иную продукцию, допустим, стали покупать в разы больше капусты или лука. Соответственно, если это происходит, условно, в Витебском регионе, в Витебской области, а в Бресте такой ситуации мы не наблюдаем. Соответственно, перемещение из стабфондов, которые заложены для Брестской области, могут плавно перейти. В 2026-м овощей хватит всем! В МАРТ объяснили, почему весной в магазинах не хватало картофеля Чем грозит срыв госзаказа и неправильное хранение продукции

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Кодексом предусмотрена ответственность за непоставку объемов согласно договору госзаказа. Это ответственность. И второй момент, если у производителя, который понес миллионы на выращивание продукции, положил ее в камеру и вдруг перестало сегодня работать оборудование, он потеряет... Или даже не только получит, скажем, наказание за вот эту часть недопоставки или срыва поставки по госзаказу, он весь миллион может потерять. Это в его интересах восстановить хранилище. Алена Сырова:

А в прошлом году кто-то понес наказание за ненадлежащее хранение продукции? Николай Лешик:

Как уже было сказано, в рамках графиков был перекос, и не были нормально выстроены графики поставок на тот же май, что касается картофеля.