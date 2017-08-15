Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Владимир Волчков: «Шакутин реально впрягся в эту работу, и закрутил дела таким образом, что мы все эту волну поймали»
Владимир Волчков: «Благодаря ресурсу, который привлёк Александр Васильевич, тренерам не нужно было думать, как зарабатывать деньги»
Владимир Волчков: «Наша самая сильная плеяда советского тенниса, те люди, которыми гордилась вся республика»
Волчков о легендарном матче Кубка Дэвиса в 2004 году: «Накануне ездил на площадь Победы и подходил к Вечному огню»
Волчков о матче с Южным: «Происходит какая-то метафизика. Как копьё судьбы»
Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»
Владимир Волчков: «В хорошем смысле, понимаешь, что, ну, нельзя подвести. И вот это помогало побеждать и Максиму, и мне»
«Два бойца из Беларуси приезжают, коротко остриженные, с несколько угрюмыми лицами»: Почему Волчков постригся налысо?
Волчков рассказал о судьбе пистолета, подаренного Президентом после победы в Кубке Дэвиса