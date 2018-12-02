Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»

Матч Арины Соболенко и Наоми Осаки в 1/8-й финала US Open стал вторым в списке лучших матчей года на турнирах «Большого шлема». Тогда сильнее была японская теннисистка, она обыграла Соболенко в трехсетовом противостоянии и прервала восьмиматчевую победную серию белоруски.
Нынешний сезон для Арины Соболенко вообще прорыв в полном смысле этого слова. Что помогало белоруске и не словила ли она «звезду» на волне успеха, узнавала в личной беседе Юлия Силипицкая.
«Желание – всё зависит от него». О прошедшем сезоне
Юлия Силипицкая, СТВ:
Для вас как для спортсмена этот год выдался достаточно удачным. За счёт чего?
Арина Соболенко:
Желание – всё зависит от него. Ну и благодаря работе. Когда ты чего-то сильно хочешь, делаешь всё, чтобы этого достичь, а если ещё и всё получается, то энтузиазма ещё больше.
Юлия Силипицкая:
Для многих ваш матч с Возняцки стал топовым, согласны или есть какой-то свой любимый?
Арина Соболенко:
Наверное, для меня он не самый особенный. В конце сезона хватило крутых встреч. Но, если так говорить, отфеерила в матче с Квитовой на турнире US Open. По-моему, там вытворяла всё, что хотела. В любом случае, в каждом матче есть моменты, которые запоминаются.
Юлия Силипицкая:
Говорите, с Квитовой вытворяли, что хотели. Что именно?
Арина Соболенко:
Не знаю, просто била – и всё попадало, даже если била с неадекватной скоростью, всё равно попадала. Можно сказать, поймала удачу за хвост.
Юлия Силипицкая:
А с Возняцки чем запомнился, если запомнился?
Арина Соболенко:
В предыдущем матче проиграла ей, и снова во встрече с ней уступила в первом сете – ситуация стала повторяться, однако я смогла преодолеть этот момент. Наверное, поэтому и запомнился – удалось перебороть себя.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Без Кубка Федерации тяжело, он заряжает энергией»
Юлия Силипицкая:
Белорусская сборная возможна без вас? Только честно.
Арина Соболенко:
Вот, честно говоря, сейчас у нас очень много хороших игроков, что, если не дай бог что, конечно, то они и без меня могут выйти, бороться и выигрывать.
Юлия Силипицкая:
А вы без них сможете?
Арина Соболенко:
Одна? Наверное, нет. И, конечно, без Кубка Федерации тяжело, он заряжает энергией. Дай бог, ещё не раз сыграем дома. Скажу так, это вещь, которая заряжает тебя на весь год.
Юлия Силипицкая:
Когда сыграем дома?
Арина Соболенко:
Не знаю, ближайший FedCup в Германии. Рядом конечно, но всё равно не дома, ну, хоть не в Австралии.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
О сравнении с Сереной Уильямс
Юлия Силипицкая:
Вас часто сравнивают с Сереной, не надоело?
Арина Соболенко:
Честно, я даже такого и не слышала. В любом случае, для себя я Арина Соболенко, а как меня воспринимают остальные… Надеюсь, поменяю их мнение. Может быть, я буду лучше, а, может, и нет – это спорт.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Вокруг меня команда, которая просто не позволит зазвездиться»
Юлия Силипицкая:
Тебе лестно, когда узнают на улице?
Арина Соболенко:
Конечно же, это приятное чувство, понимаешь, что всё делаешь не зря. Иногда мне кажется, что это даже я фанат своих фанатов, потому что без них я – не я.
Юлия Силипицкая:
Став 11-й, ты «зазвездила» или общественное мнение перекрыло кислород?
Арина Соболенко:
Вокруг меня команда, которая просто не позволит зазвездиться. Но если со стороны так кажется – скажите об этом, чтобы я так не делала. Для меня это самая неприятная вещь, которая может случиться.
«Выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь»
Юлия Силипицкая:
Каждый теннисист мечтает стать первой ракеткой мира, предел мечтаний?
Арина Соболенко:
Конечно, это цель, но в этом виде спорта есть не менее интересные вещи. Например, выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
О секретном оружии – улыбке
Юлия Силипицкая:
Вы постоянно улыбаетесь – защитная реакция или по жизни всегда так позитивны?
Арина Соболенко:
Да, у меня всегда такой стиль общения. Конечно, бывает, когда и погрущу, где-то и поплачу. Ну а так назову себя позитивным человеком.
Юлия Силипицкая:
Но улыбка может быть вашим оружием, пользовались этим когда-нибудь?
Арина Соболенко:
Да, бывало, но редко – зачастую улыбаюсь просто так.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
О тренере Дмитрии Турсунове: «Он для меня хорошая опора, которая и помогает, и выручает»
Юлия Силипицкая:
Вы никогда не привязывались к своим личным тренерам? Кто в вашей жизни Дмитрий Турсунов?
Арина Соболенко:
Он всё, по крайней мере, на данном этапе жизни помогает абсолютно всем, чем может и чем не может. Даже в таких мелочах, как размешать напиток. И если он увидит это интервью, просто вот: «Дмитрий, не останавливайтесь». Он для меня хорошая опора, которая и помогает, и выручает.
Юлия Силипицкая:
А мама с папой не ревнуют?
Арина Соболенко:
Не знаю, надеюсь, нет.
Юлия Силипицкая:
Турсунов нашёл к вам подход или вы сами добровольно сдались?
Арина Соболенко:
Дмитрий очень хорошо разбирается в людях, плюс он старше, всё прекрасно видит, и эти ключики сами даются в руки. А, может, он и сам был таким, поэтому знает, что с этим делать.
Юлия Силипицкая:
А что в нём цените больше всего?
Арина Соболенко:
Позитив, то, как легко он реагирует на многие вещи, но, в то же время, он очень серьёзный на корте, и всё это в нём прекрасно сочетается.
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«В женскую дружбу не верю»
Юлия Силипицкая:
С кем проще находить общий язык: с мужчинами или с женщинами?
Арина Соболенко:
Проще, наверное, с мужчинами, поскольку тренировали меня исключительно представители сильного пола. Да и, мне кажется, я всегда была папиной дочкой. Мужчинам доверяю больше, а вот в женскую дружбу не верю. Конечно, есть близкие подруги, надеюсь, они меня не предадут.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«В WTA мы все с соперниками хорошо общаемся»
Юлия Силипицкая:
Стоит ли отдавать ребёнка в теннис, какие там чёрные пятна?
Арина Соболенко:
В WTA мы все с соперниками хорошо общаемся. Нет ругани, ссор, драк – всё по-человечески. Но на корте всё иначе, тут уж каждый сам за себя.
Юлия Силипицкая:
Сливные матчи есть?
Арина Соболенко:
На этом уровне – не знаю. Есть версии, догадки, но сказать наверняка не могу.
Юлия Силипицкая:
А деньгами коллеги по корту не кичатся?
Арина Соболенко:
Не знаю, не акцентировали на этом внимания.
Юлия Силипицкая:
Могут ли насыпать соли в компот?
Арина Соболенко:
Могут, причём даже не всегда осознанно. Поэтому и говорю, что сильно в женскую дружбу не верю.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
О моде и рекламных контрактах
Юлия Силипицкая:
Есть ли в теннисе мода?
Арина Соболенко:
У каждой девушки есть свой стиль, но на корте всё чуть иначе. Но определения теннисная мода – не существует.
Юлия Силипицкая:
Какой бренд нравится вам?
Арина Соболенко:
Не знаю, нет такой марки, от которой фанатею. Понравилась вещь – куплю, а следить за брендами – нет.
Юлия Силипицкая:
Ощутимо ли на кортах ментальное различие?
Арина Соболенко:
Не сказала бы. Но по жизни, да, существует разница во взглядах на одни и те же вещи. Однако на кортах все теннисисты со своими амбициями.
Юлия Силипицкая:
Успех – это ещё и рекламные контракты, обращались с такими предложениями?
Арина Соболенко:
Для этого нужен агент, как раз ищу его себе. Но так напрямую никто на меня не выходил.
Юлия Силипицкая:
Жалеете о чём-то в своей жизни?
Арина Соболенко:
Нет, даже если что-то случается, воспринимаю как опыт, как хороший урок.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Знаем друг друга очень давно». О личной жизни
Юлия Силипицкая:
Такая яркая девушка не может остаться без внимания мужчин. Птичка напела, что он хоккеист – да или нет?
Арина Соболенко:
Да, есть такое. Была детская дружба, знаем друг друга очень давно, всё время то дружили, то ссорились. Мне 20, ему 22 года, и мы сейчас встречаемся.
Юлия Силипицкая:
Имя откроете?
Арина Соболенко:
Матвей зовут.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Могу съесть гору конфет». О любви к сладкому
Юлия Силипицкая:
Есть страсть к чему-то?
Арина Соболенко:
Чисто женское – к сладкому. Спортивный режим, всего этого нельзя, но порой так хочется, что аж трясёт. Могу съесть гору конфет, заесть это Нутеллой с хлебом. После этого ещё что-то сладкое закинуть.
Юлия Силипицкая:
Как после всех соревнований, перелётов восстанавливаетесь?
Арина Соболенко:
Физически спасают массажисты, холодный бассейн. Эмоционально – разговор с близким человеком.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
«Я всегда за любую борьбу»
Юлия Силипицкая:
Хотела бы сразиться с Азаренко?
Арина Соболенко:
Честно, я всегда за любую борьбу, поэтому, почему бы и нет? Буду бороться за победу.