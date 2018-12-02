Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»

Матч Арины Соболенко и Наоми Осаки в 1/8-й финала US Open стал вторым в списке лучших матчей года на турнирах «Большого шлема». Тогда сильнее была японская теннисистка, она обыграла Соболенко в трехсетовом противостоянии и прервала восьмиматчевую победную серию белоруски. Нынешний сезон для Арины Соболенко вообще прорыв в полном смысле этого слова. Что помогало белоруске и не словила ли она «звезду» на волне успеха, узнавала в личной беседе Юлия Силипицкая.

«Желание – всё зависит от него». О прошедшем сезоне Юлия Силипицкая, СТВ:

Для вас как для спортсмена этот год выдался достаточно удачным. За счёт чего? Арина Соболенко:

Желание – всё зависит от него. Ну и благодаря работе. Когда ты чего-то сильно хочешь, делаешь всё, чтобы этого достичь, а если ещё и всё получается, то энтузиазма ещё больше. Юлия Силипицкая:

Для многих ваш матч с Возняцки стал топовым, согласны или есть какой-то свой любимый? Арина Соболенко:

Наверное, для меня он не самый особенный. В конце сезона хватило крутых встреч. Но, если так говорить, отфеерила в матче с Квитовой на турнире US Open. По-моему, там вытворяла всё, что хотела. В любом случае, в каждом матче есть моменты, которые запоминаются. Юлия Силипицкая:

Говорите, с Квитовой вытворяли, что хотели. Что именно? Арина Соболенко:

Не знаю, просто била – и всё попадало, даже если била с неадекватной скоростью, всё равно попадала. Можно сказать, поймала удачу за хвост. Юлия Силипицкая:

А с Возняцки чем запомнился, если запомнился? Арина Соболенко:

В предыдущем матче проиграла ей, и снова во встрече с ней уступила в первом сете – ситуация стала повторяться, однако я смогла преодолеть этот момент. Наверное, поэтому и запомнился – удалось перебороть себя. Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Без Кубка Федерации тяжело, он заряжает энергией» Юлия Силипицкая:

Белорусская сборная возможна без вас? Только честно. Арина Соболенко:

Вот, честно говоря, сейчас у нас очень много хороших игроков, что, если не дай бог что, конечно, то они и без меня могут выйти, бороться и выигрывать. Юлия Силипицкая:

А вы без них сможете? Арина Соболенко:

Одна? Наверное, нет. И, конечно, без Кубка Федерации тяжело, он заряжает энергией. Дай бог, ещё не раз сыграем дома. Скажу так, это вещь, которая заряжает тебя на весь год. Юлия Силипицкая:

Когда сыграем дома? Арина Соболенко:

Не знаю, ближайший FedCup в Германии. Рядом конечно, но всё равно не дома, ну, хоть не в Австралии. Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

О сравнении с Сереной Уильямс Юлия Силипицкая:

Вас часто сравнивают с Сереной, не надоело? Арина Соболенко:

Честно, я даже такого и не слышала. В любом случае, для себя я Арина Соболенко, а как меня воспринимают остальные… Надеюсь, поменяю их мнение. Может быть, я буду лучше, а, может, и нет – это спорт. Пляжи, вулканы и улицы Питера: как проводят свободное время Соболенко, Саснович, Лапко и Морозова

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Вокруг меня команда, которая просто не позволит зазвездиться» Юлия Силипицкая:

Тебе лестно, когда узнают на улице? Арина Соболенко:

Конечно же, это приятное чувство, понимаешь, что всё делаешь не зря. Иногда мне кажется, что это даже я фанат своих фанатов, потому что без них я – не я. Юлия Силипицкая:

Став 11-й, ты «зазвездила» или общественное мнение перекрыло кислород? Арина Соболенко:

Вокруг меня команда, которая просто не позволит зазвездиться. Но если со стороны так кажется – скажите об этом, чтобы я так не делала. Для меня это самая неприятная вещь, которая может случиться.

«Выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь» Юлия Силипицкая:

Каждый теннисист мечтает стать первой ракеткой мира, предел мечтаний? Арина Соболенко:

Конечно, это цель, но в этом виде спорта есть не менее интересные вещи. Например, выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь. Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

О секретном оружии – улыбке Юлия Силипицкая:

Вы постоянно улыбаетесь – защитная реакция или по жизни всегда так позитивны? Арина Соболенко:

Да, у меня всегда такой стиль общения. Конечно, бывает, когда и погрущу, где-то и поплачу. Ну а так назову себя позитивным человеком. Юлия Силипицкая:

Но улыбка может быть вашим оружием, пользовались этим когда-нибудь? Арина Соболенко:

Да, бывало, но редко – зачастую улыбаюсь просто так.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

О тренере Дмитрии Турсунове: «Он для меня хорошая опора, которая и помогает, и выручает» Юлия Силипицкая:

Вы никогда не привязывались к своим личным тренерам? Кто в вашей жизни Дмитрий Турсунов? Арина Соболенко:

Он всё, по крайней мере, на данном этапе жизни помогает абсолютно всем, чем может и чем не может. Даже в таких мелочах, как размешать напиток. И если он увидит это интервью, просто вот: «Дмитрий, не останавливайтесь». Он для меня хорошая опора, которая и помогает, и выручает. Юлия Силипицкая:

А мама с папой не ревнуют? Арина Соболенко:

Не знаю, надеюсь, нет. Юлия Силипицкая:

Турсунов нашёл к вам подход или вы сами добровольно сдались? Арина Соболенко:

Дмитрий очень хорошо разбирается в людях, плюс он старше, всё прекрасно видит, и эти ключики сами даются в руки. А, может, он и сам был таким, поэтому знает, что с этим делать. Юлия Силипицкая:

А что в нём цените больше всего? Арина Соболенко:

Позитив, то, как легко он реагирует на многие вещи, но, в то же время, он очень серьёзный на корте, и всё это в нём прекрасно сочетается. Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

«В женскую дружбу не верю» Юлия Силипицкая:

С кем проще находить общий язык: с мужчинами или с женщинами? Арина Соболенко:

Проще, наверное, с мужчинами, поскольку тренировали меня исключительно представители сильного пола. Да и, мне кажется, я всегда была папиной дочкой. Мужчинам доверяю больше, а вот в женскую дружбу не верю. Конечно, есть близкие подруги, надеюсь, они меня не предадут.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«В WTA мы все с соперниками хорошо общаемся» Юлия Силипицкая:

Стоит ли отдавать ребёнка в теннис, какие там чёрные пятна? Арина Соболенко:

В WTA мы все с соперниками хорошо общаемся. Нет ругани, ссор, драк – всё по-человечески. Но на корте всё иначе, тут уж каждый сам за себя. Юлия Силипицкая:

Сливные матчи есть?



Арина Соболенко:

На этом уровне – не знаю. Есть версии, догадки, но сказать наверняка не могу. Юлия Силипицкая:

А деньгами коллеги по корту не кичатся? Арина Соболенко:

Не знаю, не акцентировали на этом внимания. Юлия Силипицкая:

Могут ли насыпать соли в компот? Арина Соболенко:

Могут, причём даже не всегда осознанно. Поэтому и говорю, что сильно в женскую дружбу не верю.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

О моде и рекламных контрактах Юлия Силипицкая:

Есть ли в теннисе мода? Арина Соболенко:

У каждой девушки есть свой стиль, но на корте всё чуть иначе. Но определения теннисная мода – не существует. Юлия Силипицкая:

Какой бренд нравится вам? Арина Соболенко:

Не знаю, нет такой марки, от которой фанатею. Понравилась вещь – куплю, а следить за брендами – нет. Юлия Силипицкая:

Ощутимо ли на кортах ментальное различие? Арина Соболенко:

Не сказала бы. Но по жизни, да, существует разница во взглядах на одни и те же вещи. Однако на кортах все теннисисты со своими амбициями. Юлия Силипицкая:

Успех – это ещё и рекламные контракты, обращались с такими предложениями? Арина Соболенко:

Для этого нужен агент, как раз ищу его себе. Но так напрямую никто на меня не выходил. Юлия Силипицкая:

Жалеете о чём-то в своей жизни? Арина Соболенко:

Нет, даже если что-то случается, воспринимаю как опыт, как хороший урок.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Знаем друг друга очень давно». О личной жизни Юлия Силипицкая:

Такая яркая девушка не может остаться без внимания мужчин. Птичка напела, что он хоккеист – да или нет? Арина Соболенко:

Да, есть такое. Была детская дружба, знаем друг друга очень давно, всё время то дружили, то ссорились. Мне 20, ему 22 года, и мы сейчас встречаемся. Юлия Силипицкая:

Имя откроете? Арина Соболенко:

Матвей зовут.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

«Могу съесть гору конфет». О любви к сладкому Юлия Силипицкая:

Есть страсть к чему-то? Арина Соболенко:

Чисто женское – к сладкому. Спортивный режим, всего этого нельзя, но порой так хочется, что аж трясёт. Могу съесть гору конфет, заесть это Нутеллой с хлебом. После этого ещё что-то сладкое закинуть. Юлия Силипицкая:

Как после всех соревнований, перелётов восстанавливаетесь? Арина Соболенко:

Физически спасают массажисты, холодный бассейн. Эмоционально – разговор с близким человеком.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna