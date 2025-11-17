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Коммунальные службы Минска подготовили более 200 единиц снегоуборочной техники

17 ноября 2025 18:25
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Обеспечить чистоту и безопасность на дворовых территориях. Коммунальные службы Минска готовы к зимнему сезону, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальные службы Минска подготовили более 200 единиц снегоуборочной техники-2

Для оперативного реагирования на погодные вызовы в столице будет задействовано свыше 100 единиц снегоуборочной техники. Особое внимание – очистке тротуаров. Для этого подготовлено более 120 единиц снегоуборщиков и райдеров. 

Наводить порядок помогут и проверенные инструменты: лопаты и скребки. Их заготовлено свыше 9 тысяч. Кроме того, для обработки пешеходных связей наружных лестниц и крылец заготовлено 2,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Коммунальные службы Минска подготовили более 200 единиц снегоуборочной техники-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
ЖЭУ районов укомплектованы необходимым инвентарем. Заготовлено более 5900 снеговых лопат и более 3500 скребков. На придомовых территориях установлено более 8600 ящиков для песко-соляной смеси. Также ведется подготовительная работа для уборки снега и наледи с крыш. Работники обучены безопасным методом проведения работ на высоте.

Укомплектованы бригады водителей и механизаторов. Комплексный подход и заблаговременная подготовка позволят оперативно справляться со льдом и снегом.

# ЖКХ # Погода

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