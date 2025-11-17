Коммунальные службы Минска подготовили более 200 единиц снегоуборочной техники

Обеспечить чистоту и безопасность на дворовых территориях. Коммунальные службы Минска готовы к зимнему сезону, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для оперативного реагирования на погодные вызовы в столице будет задействовано свыше 100 единиц снегоуборочной техники. Особое внимание – очистке тротуаров. Для этого подготовлено более 120 единиц снегоуборщиков и райдеров.

Наводить порядок помогут и проверенные инструменты: лопаты и скребки. Их заготовлено свыше 9 тысяч. Кроме того, для обработки пешеходных связей наружных лестниц и крылец заготовлено 2,5 тысячи тонн противогололедных материалов.