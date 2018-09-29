Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Фото: instagram.com/belarustennis

В решающем поединке первой ракетке Беларуси противостояла соперница из Эстонии, 27 номер рейтинга WТА Анетт Контавейт. Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко



Фото: instagram.com/belarustennis

Матч выдался упорным, но белоруска не оставила шансов своей оппонентке, обыграв ее в двух сетах. Эта встреча стала первой в истории противостояния двух спортсменок. Арина Соболенко: 5 историй новой звезды



Фото: instagram.com/belarustennis