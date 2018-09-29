Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото: instagram.com/belarustennis
В решающем поединке первой ракетке Беларуси противостояла соперница из Эстонии, 27 номер рейтинга WТА Анетт Контавейт.
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Фото: instagram.com/belarustennis
Матч выдался упорным, но белоруска не оставила шансов своей оппонентке, обыграв ее в двух сетах. Эта встреча стала первой в истории противостояния двух спортсменок.
Фото: instagram.com/belarustennis
Из четырех финальных поединков 2017 года Арина одержала уже вторую победу. Предыдущий триумф нашей теннисистки увидел корт Нью Хейвена (подробнее здесь). Теперь в обновленном рейтинге WTA Соболенко поднимется на 16-ю строчку.