Что было: Турсунов доведет до Олимпа/ Прививка от гриппа – решение за Вами

Турсунов знает, как говорить с Ариной

Давайте зададимся вопросом «Кто из белорусских спортсменов последнее время является самым активным ньюсмейкером?» Ответ, наверное, очевиден: Арина Соболенко. Все прошедшее лето и начало осени белорусы следят за путешествием землячки по теннисным кортам мира. Кто-то смотрит за игрой, кто-то в уме складывает призовые завидной невесты, а кто-то просто любуется молодостью и красотой. А в минувшие выходные праздник был у всех болельщиков – Арина победила на турнире в Китае в категории «Премьер» среди женщин. Соперницей выступала эстонка Анетт Контавейт. Это самый крупный турнир в ее карьере. И теперь она – 16-я ракетка в мировом рейтинге. Конечно, успех любого спортсмена – это не только его упорство. Мастерство дают тренеры, начиная с самого первого. Учителя у Соболенко были хорошие. С нынешним наставником тоже, можно сказать, повезло.

35-летний москвич Дмитрий Турсунов – человек в теннисе опытный: обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана, победитель 14-ти турниров. С 12-ти лет парень живет в США, спортом заработал миллионное состояние. Выступал до конца под российским триколором. Он бы еще побегал за мячиком, да травмы, каких было немало в карьере, не пускают на корт. Вот и взялся за интересное дело – из 20-летней белоруски растить мировую звезду. А чем еще заняться свободному, профессиональному, энергичному человеку: жены нет, детей нет. Видим: учить других у него получается – Арина быстро поднимается по лестнице. Турсунов знает, как разговаривать с эмоциональной и агрессивной в игре спортсменкой. Некоторые его наставления в перерывах нередко цитируют спортивные издания. А в общем, судя по интервью в российских и зарубежных СМИ, он считает свою подопечную весьма перспективной. Как-то он заявил, что Арина способна поднять уровень большого тенниса, как в свое время это сделала Серена Уильямс и которую теперь все боятся. Знает и Арина Соболенко, что Дмитрий приведет ее к цели. С ним она уже выиграла 25 из 32 матчей и будет выигрывать дальше. Объясняет это она тем, что с приходом Турсунова стала на корте думать, а не просто вкладывать всю свою молодую силу в удары. Вот как раз тот случай, когда, как говорят, звезды сошлись.

Пришло время колоться

Что бы ни говорили синоптики, а зима придет. Что бы ни говорили эпидемиологи, а гриппа не избежать. Другое дело, какой будет зима и сколько народа уложит в койки эта зараза. Чтобы не очень беспокоиться по указанному поводу, врачи сейчас вовсю отрабатывают свою пропагандистскую функцию – агитируют за прививки. Акцией охвачены детсады, школы, вузы, предприятия страны. Сегодня на планерке в Мингорисполкоме главный санитарный врач города Нелли Гиндюк сообщила, что с 2003 года по нынешний уровень заболеваемости гриппом снизилась в 70 раз. Причем, она считает, что есть прямая зависимость между объемом вакцинации и заболеваемостью. То есть, чем активнее народ колется, тем меньше хворает – таков вывод врачей. В прошлом году, например, благодаря прививкам удалось предупредить около 100 тысяч заболеваний гриппом, ОРВИ и другими простудными инфекциями. В СЭС Минска даже рассчитали экономический эффект от принятых мер – более 10 млн. долларов. Не густо для двухмиллионного города, но в хозяйстве пригодятся.

На этот год медики столицы запланировали еще добавить лекарства в кровь минчанам. Есть большое желание привить более 700 тысяч женщин, стариков и детей. Причем, есть те, кому укол сделают бесплатно. Это дети до трех лет, школьники, беременные, пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими болезнями, а также сами врачи, воспитатели в садах и учителя. Надо сказать, что, несмотря на активную агитационную работу, проводимую врачами, люди как-то с опаской относятся к данной профилактической процедуре. Если бы не периодически всплывающие факты гибели в общем-то здоровых людей от вакцины, особенно малолетних или новорожденных детей, желающих уберечь себя зимой от простуды было бы намного больше.

Возможно, это Вас тоже заинтересует.

1. Новая 19-летняя «Мисс Украина». Ну, и как она Вам?

2. Как пережить развод без стресса? Уроки профессионального психолога

В.Д.