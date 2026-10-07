Новости по тегу #Александра Саснович

В матче 1/8 белоруска не оставила никаких шансов своей сопернице, она разгромила Линду Фрухвиртову из Чехии со счетом – 6:0, 6:2.
В дебютном раунде основной сетки Алена Фалей обыграла Ханьюй Го.
Белоруска, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, прошла 37-ю ракетку планеты – австралийку Талию Гибсон.
В стартовом матче отбора белоруска, которая находится на 136-м месте в рейтинге WTA, обыграла в двух партиях Далму Галфи из Венгрии, занимающую 157-ю позицию.
В поединке 1/8 финала соперницей белоруски стала Тереза Валентова из Чехии
За победу на соревнованиях белоруска поспорит с Саванной Бродус из США.
В полуфинале квалификации соперницей белоруски стала Сторм Хантер из Австралии, которая ниже в рейтинге почти на 70 пунктов.
В матче 1/4 белоруска встречалась с россиянкой Алиной Чараевой. Первый сет Саснович проиграла – 4:6, во второй партии преимущество оппонентки было подавляющим. Александра уступила с сухим счетом – 0:6.
Ранее девушки дважды пересекались в туре. В 2016-м сильнее в двух сетах была наша спортсменка.
В финальном матче квалификации белоруска встречалась с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Наша теннисистка победила оппонентку со счетом – 6:3, 6:4.
Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ее отрыв от ближайшей преследовательницы Иги Швентек составляет более 3 тысяч пунктов.
Спортсменка оформила победу в двух сетах с комфортным результатом – 6:4; 6:4.
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