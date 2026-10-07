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Новости по тегу #Александра Саснович

Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Сучжоу
07 октября 2026 18:58

Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Сучжоу

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае
06 октября 2026 12:44

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае

Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Пекине
30 сентября 2026 11:55

Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Пекине

Саснович одержала победу на старте квалификации открытого чемпионата США по теннису
26 августа 2026 11:23

Саснович одержала победу на старте квалификации открытого чемпионата США по теннису

Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Афинах
16 июля 2026 19:18

Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Афинах

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Португалии
13 июня 2026 18:08

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Португалии

Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку теннисного турнира в Лондоне
06 июня 2026 18:21

Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку теннисного турнира в Лондоне

Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже
15 мая 2026 18:30

Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже

Александра Саснович сыграет с Каролиной Плишковой в первом круге теннисного турнира в Линце
07 апреля 2026 14:52

Александра Саснович сыграет с Каролиной Плишковой в первом круге теннисного турнира в Линце

Саснович вышла в основную сетку крупного теннисного турнира в Майами
17 марта 2026 18:39

Саснович вышла в основную сетку крупного теннисного турнира в Майами

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA
23 февраля 2026 13:49

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA

Александра Саснович победно стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае
13 февраля 2026 17:25

Александра Саснович победно стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае