43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске

В Минске в стабфонды заложено 43 тысячи тонн овощей и яблок. Этот объем позволит полностью обеспечивать торговые и социальные объекты в межсезонный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы в столице завершены. Так, председатель Мингорисполкома посетил предприятие «Партизанское», которое является основным оператором по хранению стабилизационных фондов столицы. Владимир Кухарев ознакомился с объемами сформированных запасов. Заготовлен весь «борщевой набор» – картофель, свекла, морковь, лук и капуста. Также заложено более 900 тонн яблок. Для каждого вида продукции оборудованы специальные камеры с оптимальным температурным режимом. Кроме того предприятие поставляет чищеные овощи в вакуумной упаковке на комбинаты школьного питания и в больницы города.