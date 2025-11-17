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43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске

17 ноября 2025 18:16
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В Минске в стабфонды заложено 43 тысячи тонн овощей и яблок. Этот объем позволит полностью обеспечивать торговые и социальные объекты в межсезонный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы в столице завершены. Так, председатель Мингорисполкома посетил предприятие «Партизанское», которое является основным оператором по хранению стабилизационных фондов столицы. Владимир Кухарев ознакомился с объемами сформированных запасов. Заготовлен весь «борщевой набор» – картофель, свекла, морковь, лук и капуста. Также заложено более 900 тонн яблок. Для каждого вида продукции оборудованы специальные камеры с оптимальным температурным режимом. Кроме того предприятие поставляет чищеные овощи в вакуумной упаковке на комбинаты школьного питания и в больницы города. 

43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске-2

Татьяна Колпакова, заведующая производством УП «Партизанское»:
Мы вакуумируем морковь и свеклу. В объеме у нас 4 килограмма и 1 килограмм. В дальнейшем мы планируем запустить линию для вакуума картофеля. Он будет идти в основном 5 килограмм.

43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске-4

Александр Новиков, генеральный директор УП «Партизанское»:
Стабфонд заложен полностью, на 100 %. На сегодняшний день заложено 2 085 тонн картофеля, 982 тонны капусты, 321 тонна лука, 673 тонны моркови и 567 тонн свеклы.

Формирование стабфондов – важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности. Из хранилищ овощи и фрукты будут поставлять в торговые сети и на кухни больниц, школ, детских садов и социальных учреждений.

# Александр Новиков

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