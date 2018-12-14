В Молодечно проходит областной этап «Золотой шайбы»

Для некоторых путевка в финал «Золотой шайбы» может стать настоящим прорывом, потому что не в каждом городе есть свой каток для тренировок. Республиканский этап соревнований пройдет в январе 2019 года одновременно с Рождественским турниром на приз Президента Беларуси. На лед «Чижовка-Арены» выйдут шесть областных дружин и отдельно команды из столицы.

Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.