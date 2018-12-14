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В Молодечно проходит областной этап «Золотой шайбы»

14 декабря 2018 20:38
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Новости Беларуси. Большой турнир для маленьких спортсменов. 8 команд Минской области прошли сито региональных отборов и собрались в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно проходит областной этап «Золотой шайбы»-1

Для некоторых путевка в финал «Золотой шайбы» может стать настоящим прорывом, потому что не в каждом городе есть свой каток для тренировок. Республиканский этап соревнований пройдет в январе 2019 года одновременно с Рождественским турниром на приз Президента Беларуси. На лед «Чижовка-Арены» выйдут шесть областных дружин и отдельно команды из столицы. 

Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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