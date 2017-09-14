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Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

14 сентября 2017 10:57
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Новости Беларуси. С 15 по 17 сентября в швейцарском Биле пройдут матчи между командами Швейцарии и Беларуси за выход в мировую группу Кубка Дэвиса.

В составе сборной Беларуси оказались Андрей Василевский, Ярослав Шило, Дмитрий Жирмонт и Максим Мирный. 

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В июле нынешнего года Максиму Мирному исполнилось 40 лет. За время своей спортивной карьеры теннисист был первой ракеткой мира в парном разряде, 10 раз побеждал в турнирах Большого шлема в парном разряде и миксте, стал Олимпийским чемпионом Лондона в смешанном парном разряде.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного-1

Фото: instagram.com/maxmirnyi

В преддверии матча плэй-офф за выход в мировую группу Кубка Дэвиса и юбилея спортсмена мы в рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор посмотрели, что публикует на своей странице в социальной сети теннисист Максим Мирный.

Чаще всего на своей странице в Instagram он делится с подписчиками снимками тренировок, путешествий и своей большой семьи. Мы собрали некоторые из них.

Источник фото – instagram.com/maxmirnyi.

# Звезды # калейдоскоп # Максим Мирный # Фотофакт

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