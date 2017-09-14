Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

Новости Беларуси. С 15 по 17 сентября в швейцарском Биле пройдут матчи между командами Швейцарии и Беларуси за выход в мировую группу Кубка Дэвиса.

В составе сборной Беларуси оказались Андрей Василевский, Ярослав Шило, Дмитрий Жирмонт и Максим Мирный.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган «Ирма» в штате Флорида семья Максима Мирного

В июле нынешнего года Максиму Мирному исполнилось 40 лет. За время своей спортивной карьеры теннисист был первой ракеткой мира в парном разряде, 10 раз побеждал в турнирах Большого шлема в парном разряде и миксте, стал Олимпийским чемпионом Лондона в смешанном парном разряде.