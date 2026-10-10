Новости по тегу #Теннис

Турнир стартует уже в предстоящий понедельник.
Поединок продолжался всего 51 минуту.
Белоруска и россиянка нанесли поражение местному тандему Ли Цзунъюй – Чжэн Ушуан.
В одиночке Алена Фалей пробилась в четвертьфинал, а Александра Саснович в паре с Татьяной Прозоровой вышла в 1/2 турнира.
После завершения турнира его участники отправятся на серию выездных стартов.
Участники Республиканского турнира по теннису на призы «РЦОПа» в 7 октября боролись за выход в третий круг основной сетки. Заявки на турнир принимались от всех желающих, но возрастной ценз соревнований – взрослая категория.
В матче 1/8 белоруска не оставила никаких шансов своей сопернице, она разгромила Линду Фрухвиртову из Чехии со счетом – 6:0, 6:2.
В дебютном раунде основной сетки Алена Фалей обыграла Ханьюй Го.
По словам Синнера, решение принято совместно с врачами: теннисисту предстоит пройти курс терапии из‑за проблем с коленом – это и стало причиной официального окончания сезона.
На вершине четвертую неделю подряд находится Елена Рыбакина из Казахстана.
В поединке первого круга белоруска обыграла китаянку Синьсинь Яо.
Белоруска уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой, которая занимает лишь 34-ю строчку в мировом рейтинге.
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