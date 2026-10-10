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Новости по тегу #Теннис

Стала известна потенциальная соперница Соболенко на старте турнира в Ухане
10 октября 2026 17:37

Стала известна потенциальная соперница Соболенко на старте турнира в Ухане

Иван Лютаревич и Даниил Медведев успешно стартовали на турнире в Шанхае
10 октября 2026 17:37

Иван Лютаревич и Даниил Медведев успешно стартовали на турнире в Шанхае

Саснович и Прозорова вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Китае
09 октября 2026 11:23

Саснович и Прозорова вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Китае

Две белорусские теннисистки продолжают успешное выступление на турнире в Китае
08 октября 2026 11:43

Две белорусские теннисистки продолжают успешное выступление на турнире в Китае

Республиканский турнир на призы «РЦОП по теннису» собрал более 100 участников
07 октября 2026 20:47

Республиканский турнир на призы «РЦОП по теннису» собрал более 100 участников

Республиканский турнир на призы «РЦОП по теннису» проходит в Минске
07 октября 2026 19:14

Республиканский турнир на призы «РЦОП по теннису» проходит в Минске

Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Сучжоу
07 октября 2026 18:58

Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Сучжоу

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае
06 октября 2026 12:44

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае

Первая ракетка мира Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона
06 октября 2026 09:29

Первая ракетка мира Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона

Международные теннисные организации представили обновленные рейтинги
05 октября 2026 20:24

Международные теннисные организации представили обновленные рейтинги

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Китае
05 октября 2026 17:20

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Китае

Вторая ракетка мира Соболенко не сумела пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине
04 октября 2026 10:59

Вторая ракетка мира Соболенко не сумела пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине