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Новости по тегу #Илья Ивашко

Илья Ивашко завершил выступление в четвертьфинале турнира в Китае
04 сентября 2026 11:41

Илья Ивашко завершил выступление в четвертьфинале турнира в Китае

Илья Ивашко вышел четвертьфинал турнира в Китае
03 сентября 2026 18:51

Илья Ивашко вышел четвертьфинал турнира в Китае

Илья Ивашко выиграл второй матч на теннисном турнире в Китае
03 сентября 2026 15:17

Илья Ивашко выиграл второй матч на теннисном турнире в Китае

Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Китае
01 сентября 2026 14:59

Илья Ивашко вышел во второй круг теннисного турнира в Китае

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала на турнире в Польше
04 августа 2026 20:24

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала на турнире в Польше

Белорусские теннисисты победно выступают на турнирах в Польше
03 августа 2026 18:21

Белорусские теннисисты победно выступают на турнирах в Польше

Илья Ивашко завершил борьбу на теннисном турнире в Ноттингеме
10 июля 2025 20:02

Илья Ивашко завершил борьбу на теннисном турнире в Ноттингеме

Обновлённые рейтинги среди мужчин представлены теннисной ассоциацией
24 июня 2024 18:34

Обновлённые рейтинги среди мужчин представлены теннисной ассоциацией

Азаренко улучшила позицию в мировом теннисном рейтинге
08 апреля 2024 13:52

Азаренко улучшила позицию в мировом теннисном рейтинге

Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций в теннисном рейтинге
01 апреля 2024 10:51

Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций в теннисном рейтинге

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты
12 февраля 2024 14:22

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты

Теннис. Арина Соболенко остаётся второй ракеткой планеты
29 января 2024 15:20

Теннис. Арина Соболенко остаётся второй ракеткой планеты