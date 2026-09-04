Новости по тегу #Илья Ивашко

В четвертьфинале белорус противостоял своему тезке Симакину.
В матче 1/8 он одолел японца Акиру Сантилана.
В поединке второго круга соотечественник заставил зачехлить ракетку японца Акиру Сантиллана – 6:4, 4:6, 6:1
В дебютной встрече белорус нанес поражение местному спортсмену Чжоу И.
В поединке 1/16 финала белорус встречался с представителем Турции Эрги Киркином.
Алена Фалей победно стартовала на «хардовом» турнире категории 125 в Варшаве.
Дальше его не пустил местный спортсмен Оливер Крофорд.
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