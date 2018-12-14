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Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

14 декабря 2018 20:21
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Новости Беларуси. В последние дни много говорят о футболе. И приятно, что в центре внимания находится борисовский БАТЭ. 13 декабря «желто-синие» удачно съездили в Грецию, а 14 числа команду Алексея Баги ждал очередной приятный сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-1

14 декабря футболистам БАТЭ вручили золотые медали чемпионата Беларуси по футболу-2018. Этот год стал для «желто-синих» тяжелым и в физическом плане, и особенно – в эмоциональном.

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-4

Ярослав Писаренко, СТВ:
Сегодня на «Борисов-Арене» в последний раз в этом году собрались болельщики команды. Здесь прошла торжественная церемония и команде наконец-таки вручили кубок чемпионата страны. Напомню, что БАТЭ выиграл чемпионат за несколько туров до конца – впрочем, вряд ли этот факт стал для кого-то откровением.

Подробнее о чествовании борисовчан в видеоматериале.

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-7

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-9

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-11

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-13

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ-15

# Футбол Беларуси # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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