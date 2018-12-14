Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В последние дни много говорят о футболе. И приятно, что в центре внимания находится борисовский БАТЭ. 13 декабря «желто-синие» удачно съездили в Грецию, а 14 числа команду Алексея Баги ждал очередной приятный сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 декабря футболистам БАТЭ вручили золотые медали чемпионата Беларуси по футболу-2018. Этот год стал для «желто-синих» тяжелым и в физическом плане, и особенно – в эмоциональном.