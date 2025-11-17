Международный день студента! С какими достижениями белорусская молодёжь встретила этот праздник?

Наши ребята стали лучшими в категории «Футбол интеллектуальных роботов». За белорусами на второй строчке разместились IT-спортсмены из России, на третьей – сборная Южной Кореи. И это не единственная победа этой осени у белорусов. В начале ноября команда БГУ стала золотым призером Международного фестиваля робототехники в российском Кронштадте. С такими достижениями наши ребята встретили Международный день студента? К слову, в нашей стране в вузах обучается более 200 тысяч молодых людей. И немало из них уже громко заявили о себе.

Знай наших! Команда Белгосуниверситета вернулась победителем с крупнейшего и авторитетного чемпионата RoboCup Asia-Pacific. Масштабное состязание завершилось накануне в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Войчик всегда хотел помогать людям – особенно тем, кто в этом нуждается. Именно поэтому первокурсник разработал портативное устройство для тактильного чтения текста – BrailleReader. Гаджет может преобразовывать цифровой текст в шрифт Брайля. Разработку признали одной из лучших на конкурсе «СтарЛаб».

Даниил Войчик, студент факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Любая, то есть это общественная сфера, информационная, школа, работа, дом. Везде, где есть текст. Допустим, вы захотели почитать книжку, и чтобы это не голосовым озвучиванием, синтезом речи происходило, а конкретно осязанием.

Александра Гарбар же представила на конкурсе свое исследование. Благодаря ее разработке можно научить искусственный интеллект быстро переводить сложные данные компьютера на язык простых и понятных характеристик. Это облегчит работу программистов и ускорит процесс вычислительных операций.

Александра Гарбар, студентка факультета информационных техологий и управления Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я применяла один из популярных методов – метод главных компонент – и сравнивала его работу на различных многомерных датасетах. И затем с помощью графиков, визуализации, выводила результаты через язык программирования Python.

Программировать на высшем уровне умеют и студенты факультета прикладной математики и информатики. На днях команда кодировщиков вышла в полуфинал чемпионата мира по программированию. В четвертьфинале парни обошли порядка 50 команд из Беларуси и России. Этому предшествовала упорная подготовка длиною почти в год.