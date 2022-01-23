Военной истерией не пахнет, но тревожно. Стоит ли белорусам опасаться нападения на страну?

Новости Беларуси. На что решится «Союзная решимость»? Война или все же учения? Ответ максимально приземленный, который звучал не один раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Маневры, которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер. Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной. Об этом на неделе вновь напомнил наш Президент. Более того, провести совместные мероприятия на западном и южном рубежах Беларуси Лукашенко и Путин договорились еще в декабре 2021 года. И это не просто чья-то прихоть или демонстрация силы. А адекватный ответ на то, что происходит у наших границ. А ситуация, мягко говоря, неспокойная. Соседи даже не пытаются скрывать милитаризацию. Технику, вооружение и десятки тысяч военных у белорусской границы сосредоточили Польша и Прибалтика. Не прекращает наращивать силы Украина. И этот ошейник с шипами вот-вот набросят на податливую Беларусь. Остается выбирать: или позволить собой управлять, или показать зубы. Репортаж Алены Сыровой.

Как-то незаметно в рабочем графике Президента мероприятия по ковидной, антисанкционной и конституционной тематике уступили место совещаниям по вопросам безопасности и военным нюансам. На неделе об этом говорили и во Дворце Независимости. Лукашенко о военных США в Польше: вы за тридевять земель сюда приперлись, что вы здесь делать будете (читать далее). И за сотни километров от него на южных рубежах.

На южных рубежах противовоздушной обороны нашей любимой Беларуси, которую мы никогда никому не отдадим. И хотя военной истерией у нас не пахнет, согласитесь, все же тревожно. К чему готовимся? Кто друг, а кто вдруг? Кто с кем выясняет отношения и какова наша роль? Подспудно ответ знаем, а если сомневаемся – достаточно взглянуть на карту. Замначальника Генштаба о наращивании сил НАТО: «Это вызывает опасения и требует от нас объективной ответной реакции» (подробности тут).

На западном фронте без перемен, чего не скажешь о южном. Еще несколько лет назад многие бы очень сильно удивились, покажи им эти кадры и скажи, что наши соседи будут устраивать ковровую бомбардировку Беларуси обидными, беспочвенными обвинениями, откровенно провоцировать – самозабвенно строить заборы, вооружаться и позволять хозяйничать на своей территории войскам Североатлантического альянса и высказывать разочарование, если иностранные государства (как например Германия) отказываются поддерживать беспочвенную военную истерию. Но как говорил первый президент Украины Кравчук: «Маємо те, що маємо».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня они уже открыто заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что в их воздушном пространстве используется разведывательная авиация. Развернуты лагеря, и порядка шести тысяч различных категорий военнослужащих там сосредоточены. Конечно, это нас не может не беспокоить.

Они, кажется, запутались сами, для чего им десятки тонн военной помощи от США (включая летальное оружие) и сотни иностранных военных на территории. Не то спасаться от мигрантов из Беларуси, не то от военной агрессии со стороны России, вгоняя простых граждан в панику и смятение. А в это время Владимир Зеленский качается на эмоциональных качелях, противореча самому себе. В среду в видеообращении к нации призвал украинцев не паниковать из-за новостей о вторжении и не верить фейкам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Що вам робити? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах [Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах – прим.ред]. А сутки спустя в интервью The Washington Post рассказал о возможной оккупации Харькова. Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси (подробнее здесь).

Мы вынуждены реагировать, закрывать глаза на очевидно недружественные шаги – безрассудно. Президент Беларуси об этом прямо заявил и словами, и действиями, прилетев на военный аэродром Лунинца, где ему подробно рассказывали о том, что видит белорусская система ПВО и в каком направлении надо смотреть пристальнее. Почему украинский вертолет залетел на территорию Беларуси? Мнение Юрия Дудкина (тут подробнее).

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси:

Мы видим, что провокации, может быть, и есть, но нарушения боевыми воздушными судами нет. Поэтому эффективность противовоздушной обороны высокая. Все три рода войск авиации – зенитно-ракетные войска и аэротехнические войска – будут получать дальнейшее развитие и оснащаться новыми современными комплексами, которые сейчас стоят на вооружении как в Российской Федерации, которые сейчас в разработке на наших предприятиях белорусской промышленности (здесь подробности).

К слову, сам аэродром – наследие времен СССР. Во времена холодной войны его использовали для обучения летчиков-бомбардировщиков. В наше время задачи другие. До этого визита главнокомандующего площадку использовали как запасную (для подстраховки), теперь же функционал расширится.

Виктор Хренин:

Мы находимся с вами в одном из военных городков, который мы смогли сохранить до этого времени. Этот городок ждет большое будущее. Инфраструктура этого городка будет развита, восстановлена, отремонтирована. Здесь будут размещаться (и сейчас размещаются) воинские части, появятся и новые воинские части. Впрочем, то же касается и всей системы ПВО Беларуси, ее развитие продумывают и просчитывают на десятилетия вперед. Лукашенко: нынешнее руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя порой непредсказуемо (здесь подробности).

Кроме того, эта площадка будет задействована во время февральского белорусско-российского учения «Союзная решимость – 2022». Маневры пройдут и у западных, и у южных рубежей. Как всегда, еще до начала они сопровождаются легендами и страшилками. Особо внимательные исподтишка фотографируют эшелоны с российской военной техникой, пытаясь выдать это за сенсацию. Но по факту ничего нового: воинский контингент действительно прибывает в нашу страну по автомобильным, железнодорожным и воздушным трассам. Так что никакой конспирологии.

Понятно, любое учение, помимо всего прочего, – еще и демонстрация силы. И это нужно делать хотя бы ради профилактики. Нападают на тех, кто слабее. Впрочем, об усилении белорусской и белорусско-российской обороны беспокоиться стоит только тем, кто хочет испытать ее на прочность. Прямее некуда главнокомандующий нашей страны и председатель Высшего госсовета Союзного государства обрисовывает перспективы. Президент Беларуси: «С нами не надо связываться, нас невозможно победить» (здесь подробнее).