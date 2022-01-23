«Супербелорусское дерево». Что это такое и почему оно стало одной из главных достопримечательностей на выставке «Экспо»

Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит Всемирная выставка «Экспо». Она объединяет самые прогрессивные технологии человечества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свои достижения представляют 192 страны-участницы. Среди них и Беларусь. Свой потенциал в эти дни в национальном павильоне раскроет Брестская область.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Белорусский павильон покоряет не только тем, что напоминает большую музыкальную живую шкатулку. «Супербелорусское дерево», состоящее из какого-то сумасшедшего числа нитей, исчисляемых в километрах, покорило CNN Arabic. Они включили белорусское дерево в топ-30 достопримечательностей «Экспо», которые стоит увидеть.

Очень сложно создавалось само дерево. Его разбирали, затем снова собирали здесь, в Дубае. На это ушло порядка двух месяцев. Это «вау-эффект» нашего павильона. Когда проходишь всю эту экскурсию, это то, что остается в памяти надолго.