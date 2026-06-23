Латвийская портовая отрасль продолжает стремительно сдавать позиции. За первую половину 2026 года их грузооборот сократился почти на 14 % и составил чуть меньше 13 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рига, которая всегда была лидером, не дотянула до 6,5 миллиона тонн, уступив 4 %. В Вентспилсе провал оказался серьезнее. Минус 26 % – оборот упал ниже 3 миллионов тонн. Лиепая не досчиталась примерно 16 %. И это прямое следствие политики, которую вот уже 5-й год проводит латвийская власть. Сознательный отказ от транзита с востока и из Беларуси привел к тому, что торговые маршруты теперь обходят Латвию стороной.