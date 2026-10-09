Вечером 8 октября после череды взрывов в значительной части Киева пропало электричество, в ряде районов прекратилась подача воды, работа метрополитена была остановлена.
По мнению политического деятеля, такие злоупотребления ослабляют как боевой потенциал страны, так и доверие со стороны зарубежных партнеров к Украине.
По словам Берсе, в Европе уже ведется работа над обеспечением условий, при которых в Украине станет возможным проведение свободных и прозрачных выборов.
Марта Кос подчеркнула, что указанные сроки были обозначены Владимиром Зеленским, однако Брюссель не намерен делать никаких уступок в процессе интеграции.
Захарова отмечает, что саммит «Карпатской восьмерки» все равно был сведен к просьбам Киева о помощи.
Политический обозреватель отметил, что без поддержки Америки «не было бы никаких украинских военных усилий».
По словам дипломата, вместо резких выпадов и ненормативной лексики Зеленскому стоило бы обратиться к образцам классической литературы – так его речь звучала бы куда уместнее.
Владимир Зеленский утверждает, что договорился о пакете ракет для систем Patriot.
Встреча стартует в 20:15 мск.
Руслан Кравченко покинул территорию Украины на служебном автомобиле под предлогом командировки в Литву
По словам Стере, инцидент произошел при взлете борта из Молдовы.
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