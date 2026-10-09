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Новости по тегу #Владимир Зеленский

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям
09 октября 2026 12:55

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны
09 октября 2026 06:52

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны

Европа начала подготовку к выборам в Украине – СМИ
07 октября 2026 13:00

Европа начала подготовку к выборам в Украине – СМИ

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар
02 октября 2026 19:30

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар

Захарова: формат саммита «Карпатской восьмерки» свелся к просьбам Киева о помощи
26 сентября 2026 09:39

Захарова: формат саммита «Карпатской восьмерки» свелся к просьбам Киева о помощи

Такер Карлсон объяснил, почему конфликт в Украине продолжается
25 сентября 2026 09:38

Такер Карлсон объяснил, почему конфликт в Украине продолжается

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН
24 сентября 2026 19:48

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН

Зеленский заявил, что договорился о ракетах Patriot для Киева
24 сентября 2026 13:21

Зеленский заявил, что договорился о ракетах Patriot для Киева

Трамп встретится с Зеленским 22 сентября на полях ГА ООН
22 сентября 2026 13:02

Трамп встретится с Зеленским 22 сентября на полях ГА ООН

Зеленский отправил в отставку сбежавшего из Украины генпрокурора без согласования с Радой
14 сентября 2026 15:11

Зеленский отправил в отставку сбежавшего из Украины генпрокурора без согласования с Радой

Генпрокурор Украины Кравченко покинул страну вместе с женой
14 сентября 2026 10:03

Генпрокурор Украины Кравченко покинул страну вместе с женой

В самолет с Зеленским едва не попал дрон – заявил премьер Норвегии
10 сентября 2026 07:44

В самолет с Зеленским едва не попал дрон – заявил премьер Норвегии