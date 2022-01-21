«Войска будут получать дальнейшее развитие». Игорь Голуб рассказал, как Беларусь усилит военную защиту

Новости Беларуси. Надежно защитить границу с Украиной. Такую задачу 21 января поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот военный аэродром в свое время котировался по всем параметрам не только в СССР, а по численности служащих опережал суммарно полесские города. Несмотря на спад востребованности, он всегда продолжал поддерживать свою состоятельность. Здесь периодически осуществляются полеты, проходят учения и тренировки, дозаправляют воздушные суда. Однако потенциал по-настоящему стратегического объекта готовы раскрыть снова.