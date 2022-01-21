«Войска будут получать дальнейшее развитие». Игорь Голуб рассказал, как Беларусь усилит военную защиту

Новости Беларуси. Надежно защитить границу с Украиной. Такую задачу 21 января поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот военный аэродром в свое время котировался по всем параметрам не только в СССР, а по численности служащих опережал суммарно полесские города. Несмотря на спад востребованности, он всегда продолжал поддерживать свою состоятельность. Здесь периодически осуществляются полеты, проходят учения и тренировки, дозаправляют воздушные суда. Однако потенциал по-настоящему стратегического объекта готовы раскрыть снова.
Игорь Голуб, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Мы нарастим сейчас немного и на южных рубежах, чтобы обеспечить гарантированную защиту уже по всему периметру, в перспективе боевой состав будет увеличиваться. Это мы знаем. Это будет и новая эскадрилья Су-30СМ, это будет и эскадрилья боевых вертолетов Ми-35М, это будет и наращивание нашей транспортной боевой составляющей, зенитно-ракетная составляющая будет значительно усилена. То есть все три рода войск авиации – зенитно-ракетные войска и аэротехнические войска – будут получать дальнейшее развитие и оснащаться новыми современными комплексами, которые сейчас стоят на вооружении как в Российской Федерации, которые сейчас в разработке на наших предприятиях белорусской промышленности.
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