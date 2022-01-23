Прямой эфир

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?

23 января 2022 21:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как реализовать политику импортозамещения еще более эффективно, на неделе обсуждали в Минске. Встреча объединила производителей, представителей торговых сетей и так называемого сегмента гостеприимства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бизнес-дегустацию отправилась и наша съемочная группа.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-1

Илона Волынец, СТВ:
«Открываем свое». Что же, попробуем заново открыть что-то интересненькое для себя.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-4

– Хвастайтесь. Что интересненькое для потребителя подготовили?
– Для потребителя у нас есть уникальный продукт – это фета безлактозная. Гройцер, грюер, грамерси. И рядом фета классическая.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-7

– Вкусная. Вот эту всю вкуснятину может белорус сегодня приобрести в обычном магазине?
– Конечно.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-10

– Двигаемся дальше. Что тут вкусненького у соседей? Выдержанный сыр. Составит он конкуренцию, например, пармезану?

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-13

– Сказать, что составит конкуренцию пармезану, будет, наверное, не совсем правильно, потому что это наша собственная разработка, наших технологов-сыроваров. Но то, что он составит достойную конкуренцию литовскому «Джюгасу», – это однозначно. Это сыр, который созревает у нас 12 месяцев. Он обладает интенсивным, ярким вкусом с фруктовыми нотками. И консистенция у него такая крошливая. Он хорошо подойдет для пасты, для соусов каких-то, его можно хорошо натереть.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-16

– Ну, судя по всему, самое вкусное там, где самые большие очереди. Давайте будем пробиваться дальше. А тут уже что-то у нас и варится. Рассказывайте. Что вкусненькое готовите?

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-19

– Здравствуйте. Сейчас мы подожжем, подождите секундочку. У нас тут все будет гореть. Сам продукт хорошего качества. Он хорошо плавится, он хорошо трется. Его можно использовать как аналог пармезана в приготовлении европейской пасты. Мое мнение как шеф-повара – я буду использовать.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-22

– Судя по всему, как какая-то новая линейка. Потому что я такого еще не видела.
– Мы первые и единственные на белорусском рынке, кто выпускает молоко (а теперь уже и молочную линейку) с уникальным белковым составом. Это молочные продукты с белком А2А2.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-25

– Нас уже сложно чем-то удивить, но, судя по всему, у вас, наверное, получится. Это мягкий сыр, как я понимаю?

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-28

– Совершенно верно, это мягкие сыры. Это моцарелла по итальянской технологии, и в руках я держу, наверное, изюминку нашего производства – это мягкий сыр буррата. Когда сами стали изготавливать, мы поняли, в чем его особенность. Это, во-первых, ручной труд.
– Где-то еще такой сыр по такой технологии у нас в стране производят?

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-31

– В нашей стране такой сыр больше никто не производит. Мы единственные.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-34

– А что у вас вкусненькое, что пробуете?
– Раклет.
– Раклет в правильном виде – горячий.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-37

– И как?
– Чудесно, волшебно.
– В общем, пальчики оближешь, да?

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-40

– Наверное, это правильный формат, когда сети встречаются напрямую с производителями, когда они могут друг другу смотреть в глаза, решать все свои спорные вопросы напрямую, без посредников. Всегда есть много таких моментов в бизнесе, которые требуют урегулирования, и, наверное, самый быстрый и самый простой способ – прийти, встретиться, предложить свой продукт, попробовать его.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-43

– Эта выставка принесла вам какие-то конкретные договоренности?
– Здесь такой формат, собраны производители, собран ретейл. Поэтому у нас есть еще одна возможность дополнительно уже более конкретно обсудить, например, то, что мы производим уже достаточно давно. С 2-3 сетями мы определили, например, какие-то дополнительные торговые места, где мы можем быть представлены, как мы это оформим. Поэтому, да, есть договоренности.

Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?-46

Пожалуй, не хватит и дня, чтобы раскрыть все возможности наших производителей. На столе могут быть блюда разные, но когда ингредиенты свои, то все почему-то кажется вдвойне вкуснее.  

«Научились производить, но пока не очень понимаем, как его продавать». Пробуем белорусский хамон. Смотрите здесь.

# Продукты питания # общество # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школа практики будущих следователей. Чем занимаются внештатные сотрудники СК и как туда попасть?
23 января 2022 20:52

Школа практики будущих следователей. Чем занимаются внештатные сотрудники СК и как туда попасть?

«Супербелорусское дерево». Что это такое и почему оно стало одной из главных достопримечательностей на выставке «Экспо»
23 января 2022 20:52

«Супербелорусское дерево». Что это такое и почему оно стало одной из главных достопримечательностей на выставке «Экспо»

«Не каждый сможет это взять на себя». Как стать следователем в 18 лет?
23 января 2022 20:48

«Не каждый сможет это взять на себя». Как стать следователем в 18 лет?