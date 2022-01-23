Безлактозная фета и молоко с уникальным белковым составом. Что интересного подготовили для белорусских потребителей?

Новости Беларуси. Как реализовать политику импортозамещения еще более эффективно, на неделе обсуждали в Минске. Встреча объединила производителей, представителей торговых сетей и так называемого сегмента гостеприимства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бизнес-дегустацию отправилась и наша съемочная группа.

Илона Волынец, СТВ:

«Открываем свое». Что же, попробуем заново открыть что-то интересненькое для себя.

– Хвастайтесь. Что интересненькое для потребителя подготовили?

– Для потребителя у нас есть уникальный продукт – это фета безлактозная. Гройцер, грюер, грамерси. И рядом фета классическая.

– Вкусная. Вот эту всю вкуснятину может белорус сегодня приобрести в обычном магазине?

– Конечно.

– Двигаемся дальше. Что тут вкусненького у соседей? Выдержанный сыр. Составит он конкуренцию, например, пармезану?

– Сказать, что составит конкуренцию пармезану, будет, наверное, не совсем правильно, потому что это наша собственная разработка, наших технологов-сыроваров. Но то, что он составит достойную конкуренцию литовскому «Джюгасу», – это однозначно. Это сыр, который созревает у нас 12 месяцев. Он обладает интенсивным, ярким вкусом с фруктовыми нотками. И консистенция у него такая крошливая. Он хорошо подойдет для пасты, для соусов каких-то, его можно хорошо натереть.

– Ну, судя по всему, самое вкусное там, где самые большие очереди. Давайте будем пробиваться дальше. А тут уже что-то у нас и варится. Рассказывайте. Что вкусненькое готовите?

– Здравствуйте. Сейчас мы подожжем, подождите секундочку. У нас тут все будет гореть. Сам продукт хорошего качества. Он хорошо плавится, он хорошо трется. Его можно использовать как аналог пармезана в приготовлении европейской пасты. Мое мнение как шеф-повара – я буду использовать.

– Судя по всему, как какая-то новая линейка. Потому что я такого еще не видела.

– Мы первые и единственные на белорусском рынке, кто выпускает молоко (а теперь уже и молочную линейку) с уникальным белковым составом. Это молочные продукты с белком А2А2.

– Нас уже сложно чем-то удивить, но, судя по всему, у вас, наверное, получится. Это мягкий сыр, как я понимаю?

– Совершенно верно, это мягкие сыры. Это моцарелла по итальянской технологии, и в руках я держу, наверное, изюминку нашего производства – это мягкий сыр буррата. Когда сами стали изготавливать, мы поняли, в чем его особенность. Это, во-первых, ручной труд.

– Где-то еще такой сыр по такой технологии у нас в стране производят?

– В нашей стране такой сыр больше никто не производит. Мы единственные.

– А что у вас вкусненькое, что пробуете?

– Раклет.

– Раклет в правильном виде – горячий.

– И как?

– Чудесно, волшебно.

– В общем, пальчики оближешь, да?

– Наверное, это правильный формат, когда сети встречаются напрямую с производителями, когда они могут друг другу смотреть в глаза, решать все свои спорные вопросы напрямую, без посредников. Всегда есть много таких моментов в бизнесе, которые требуют урегулирования, и, наверное, самый быстрый и самый простой способ – прийти, встретиться, предложить свой продукт, попробовать его.

– Эта выставка принесла вам какие-то конкретные договоренности?

– Здесь такой формат, собраны производители, собран ретейл. Поэтому у нас есть еще одна возможность дополнительно уже более конкретно обсудить, например, то, что мы производим уже достаточно давно. С 2-3 сетями мы определили, например, какие-то дополнительные торговые места, где мы можем быть представлены, как мы это оформим. Поэтому, да, есть договоренности.