Прямой эфир

Роман Достанко перезаключил контракт с «Юностью»

23 июня 2026 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Роман Достанко останется в «Юности» еще на один сезон. В прошлом году он исполнял обязанности капитана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе столичного коллектива в регулярке защитник провел 43 матча, в которых совершил 11 бомбардирских действий. Это гол и 10 ассистов. Показатель полезности впечатляющий – +23. Кроме того, в плей-офф отметился пятью результативными передачами. Всего в элитном дивизионе Роман Достанко принял участие в 503 встречах. Хоккеист является обладателем Кубка Президента и Кубка Руслана Салея.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Шиманович и Саснович прошли во второй круг квалификации Уимблдона
23 июня 2026 17:32

Шиманович и Саснович прошли во второй круг квалификации Уимблдона

В квалификации Уимблдона выступят две белоруски
23 июня 2026 11:29

В квалификации Уимблдона выступят две белоруски

Сборная Беларуси по баскетболу повторно обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче
22 июня 2026 20:20

Сборная Беларуси по баскетболу повторно обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче