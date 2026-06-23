Роман Достанко перезаключил контракт с «Юностью»

Роман Достанко останется в «Юности» еще на один сезон. В прошлом году он исполнял обязанности капитана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе столичного коллектива в регулярке защитник провел 43 матча, в которых совершил 11 бомбардирских действий. Это гол и 10 ассистов. Показатель полезности впечатляющий – +23. Кроме того, в плей-офф отметился пятью результативными передачами. Всего в элитном дивизионе Роман Достанко принял участие в 503 встречах. Хоккеист является обладателем Кубка Президента и Кубка Руслана Салея.