Президент Беларуси: «С нами не надо связываться, нас невозможно победить»

Президент отметил, что место встречи определено неслучайно. В конце ноября 2021 года министр обороны уже докладывал главе государства, что необходимо для защиты южных рубежей. Тогда и условились еще раз встретиться в этой удобной с военной точки зрения локации. Президент отметил, что в Беларуси хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны. Вооруженные Силы в полной боевой готовности и могут ответить на любые угрозы. Особое внимание – противовоздушной обороне. Визит президента в Лунинецкий район связан и с формированием частей и подразделений средств ПВО.

Чтобы в критической ситуации дать адекватный и молниеносный ответ, белорусские и российские военные в ближайшее время проведут совместное учение «Союзная решимость – 2022». По этому поводу много инсинуаций, но Александр Лукашенко не только как главнокомандующий Беларуси, но и как председатель высшего Госсовета Союзного государства заверил, что мы не заинтересованы в развязывании военного конфликта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны. Не хотим войны не только потому, что это тяжело и плохо. Это не просто дискомфорт, это ужасно. Не дай бог война, это коснется всех. Не хотим еще и потому, что мы – люди с памятью. Мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад. Вот по-любому мы воевать не хотим. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Почему я здесь и нахожусь. Поэтому те, о которых вы спросили, за рубежом которые переживают, должны прекрасно понимать: мы войны не хотим. Но если они нас будут не просто постоянно дергать, как они это сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить на грань выживания разного рода санкциями – экономическими и неэкономическими, а еще более – угрожать нам, как они сейчас делают (я говорю сейчас как председатель Совета Союзного государства), мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться, нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории – от Бреста до Владивостока. Уже многие пробовали, мы помним, последние 3–5, наверное, веков. Мы помним. Чем это закончилось? Понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли, дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю: если кто-то не вразумил все это – мало не покажется. Я ведь не угрожаю, подчеркните это, я просто предупреждаю. Упаси вас Господь.

Кроме того, расспросили Президента и о ситуации с коронавирусом глобально и в частности. Александр Лукашенко заявил, что, вероятно, перенес на ногах новый штамм вируса.