Лукашенко: нынешнее руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведёт себя порой непредсказуемо

Новости Беларуси. Границу с Украиной надо надежно защитить. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по укреплению военной безопасности страны. Александр Лукашенко 21 января находится с рабочим визитом в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прибытии на военном аэродроме в Лунинце главнокомандующему доложили о боевых дежурствах ПВО.

Президент отметил, что место встречи определено неслучайно. В конце ноября 2021 года министр обороны уже докладывал главе государства, что необходимо для защиты южных рубежей. Тогда и условились еще раз встретиться в этой удобной с точки зрения военной позиции локации. В складывающейся военно-политической ситуации вокруг нашей страны особенно важно мобилизоваться. Президент отметил, что в Беларуси хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны. Вооруженные Силы в полной боевой готовности и могут ответить на любые угрозы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы собрались здесь, вроде, в таком в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай (непредсказуемости, неадекватности) и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1 500 километров южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить.

Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка: хочешь мира – готовься к войне. Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Я абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю.