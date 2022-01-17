Вадим Боровик: если будет ядерное противостояние с Россией, то такой страны, как США, не будет. А Россия пострадает на 30-40%

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы говорим о том, что мы проводили совместную – ОДКБ – операцию миротворческую. Учения у нас будут союзные – России и Беларуси. Они явно не миротворческие. Опять же, чисто гипотетически, готовы ли мы к оборонительным операциям и, самое главное, готовы ли мы к наступательным операциям? Либо наступательные операции в наши планы вообще даже не входят?

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Нет, почему? Мы всегда рассматриваем все виды проведения учений, все их замыслы. Они всегда предусматривают в первую очередь оборонительную составляющую. Но всегда мы рассматриваем вопрос контрнаступательных действий для восстановления территориальной целостности своей территории. Кирилл Казаков:

Если мы говорим, как подводят, опять же, некоторые журналисты, что провокация со стороны условной Украины может привести к тому, что российские и белорусские войска на границе не остановятся, а пойдут дальше. Можем сказать, что у нас по Конституции и по нашей военной доктрине мы остановимся на границе, когда восстановим свою территориальную целостность? Других земель нам не надо. Сергей Андреев:

Так точно. Других земель нам не надо.