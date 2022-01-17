Вадим Боровик: если будет ядерное противостояние с Россией, то такой страны, как США, не будет. А Россия пострадает на 30-40%
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорим о том, что мы проводили совместную – ОДКБ – операцию миротворческую. Учения у нас будут союзные – России и Беларуси. Они явно не миротворческие. Опять же, чисто гипотетически, готовы ли мы к оборонительным операциям и, самое главное, готовы ли мы к наступательным операциям? Либо наступательные операции в наши планы вообще даже не входят?
Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Нет, почему? Мы всегда рассматриваем все виды проведения учений, все их замыслы. Они всегда предусматривают в первую очередь оборонительную составляющую. Но всегда мы рассматриваем вопрос контрнаступательных действий для восстановления территориальной целостности своей территории.
Кирилл Казаков:
Если мы говорим, как подводят, опять же, некоторые журналисты, что провокация со стороны условной Украины может привести к тому, что российские и белорусские войска на границе не остановятся, а пойдут дальше. Можем сказать, что у нас по Конституции и по нашей военной доктрине мы остановимся на границе, когда восстановим свою территориальную целостность? Других земель нам не надо.
Сергей Андреев:
Так точно. Других земель нам не надо.
Вадим Боровик, политолог:
Одну секундочку. Они должны понимать. И я сейчас говорю от имени Боровика, должны понимать, что если они нас втянут в региональный конфликт, отвечать будут те, кто завязал. Острова Великобритании не будет существовать. И у нас есть «Посейдон». Это секретное оружие, дата введения даже его неизвестна натовским друзьям. Послушайте, если противостояние прямое ядерное Российской Федерации с учетом распределения населения и протяженности территории и США, то невозможно американцам сохранить в целом себя как… То есть такой страны не будет. А Россия пострадает на 30-40 %. Мы не хотим, не дай бог нам довести ситуацию до ядерной войны. Но мы должны объяснить решимость. Потому что это самый удобный вариант. Втягивание в войну, остановимся мы только в Лиссабоне. В Атлантическом океане. И наши гусеницы омываться будут Атлантическим океаном, если они здесь будут устраивать проблемы. Пусть уважают нашу страну. Еще раз говорю, они нам 1 000 лет должны выплачивать контрибуции. Поляки триллион насчитали Германии. Если Польше триллион, нам – 20 триллионов, России – 50. Пускай платят до сих пор. Глаза опускать, когда с нами разговаривают.
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