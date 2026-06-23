Шиманович и Саснович прошли во второй круг квалификации Уимблдона

Две белорусские теннисистки начали спор за попадание в основную сетку третьего в сезоне мейджора – Уимблдона. Обе не без проблем прошли во второй круг отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович одержала первую в карьере викторию на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Третья ракетка страны в очень непростом матче сломила сопротивление Доминики Салковой, которая представляет Чехию.

Соперница находится практически на 100 позиций выше в рейтинге. Однако первый сет, пусть и на тай-брейке, остался за соотечественницей – 7:5. Во второй партии фаворитка действовала куда надежнее – 6:3. В заключительном отрезке Шиманович собрала волю и силу в кулак, совершив мини-чудо – 6:4. Белоруска допустила 12 двойных ошибок, совершила скромный эйс и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

Александра Саснович играла с Кэти Данн. В этом поединке все расклады были на стороне представительницы Синеокой. Только вот соперница предстала крепким орешком. Поединок держал в напряжении до конца. И все же наша спортсменка сумела выйти сухой из воды – 1:6, 6:3, 6:2. Для того чтобы выйти в основу, обеим теннисисткам предстоит одержать еще по две виктории.