В Светлогорском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Багратион»

Сегодня, 23 июня, в Светлогорском районе после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный легендарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал не только данью памяти поколению победителей, но и современным центром сохранения исторической правды. Участникам церемонии обращение направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что разгром группы армий «Центр» фактически предопределил бесславный конец гитлеровского рейха, а открытие обновленного комплекса стало еще одним свидетельством благодарной памяти потомков о подвиге освободителей. Убежден, мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны, хранилищем народной памяти и центром патриотического воспитания молодежи, – подчеркнул глава государства. Минута молчания, возложение цветов и новая музейная экспозиция, рассказывающая о событиях лета 44-го.

Анна Корольчук, корреспондент:

Ровно 82 года назад началась легендарная наступательная операция «Багратион». Она длилась 68 дней и вошла в историю как триумф советского военного искусства. И именно здесь, в Светлогорском районе, ковалась эта Великая Победа. Сегодня, в годовщину начала наступления, здесь открыли обновленный мемориал. Территория комплекса увеличилась практически в два раза. Главный акцент сделали на создании современного музейного пространства. На площади более 500 квадратных метров история буквально оживает. Пять тематических залов, мультимедийные технологии, интерактивные карты и подлинные артефакты погружают в атмосферу тех драматических дней. Виктория Заяц, ученый секретарь Гомельского областного музея военной славы:

Здесь практически в каждом зале существуют спецэффекты, которые при помощи достигаются экранов, тач-панелей. Отдельно есть тач-панели, куда может любой желающий нажать и выбрать для себя любой раздел.

К музею, памятному знаку и часовне добавились информационный центр, арт-пространство и класс военно-патриотического воспитания. На месте прежнего музея, который находился в блиндаже, оборудовали электронный тир. Объект можно назвать народным – деньги на строительство собирали всей страной во время субботников. Это в своем обращении к участникам церемонии открытия отметил глава государства. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Летом 1944 года на гомельской земле прозвучали мощные залпы, свидетельствующие о начале уникальной стратегической операции «Багратион». В ходе которой была разгромлена группа германских армий «Центр» и освобождена наша республика, что фактически предопределило бесславный конец гитлеровского рейха. Открытие обновленного мемориального комплекса «Багратион» еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу. Памяти, которая будет жить в веках.