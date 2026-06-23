В Светлогорском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Багратион»
Сегодня, 23 июня, в Светлогорском районе после масштабной реконструкции торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный легендарной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал не только данью памяти поколению победителей, но и современным центром сохранения исторической правды.
Участникам церемонии обращение направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что разгром группы армий «Центр» фактически предопределил бесславный конец гитлеровского рейха, а открытие обновленного комплекса стало еще одним свидетельством благодарной памяти потомков о подвиге освободителей.
Убежден, мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны, хранилищем народной памяти и центром патриотического воспитания молодежи, – подчеркнул глава государства. Минута молчания, возложение цветов и новая музейная экспозиция, рассказывающая о событиях лета 44-го.
Анна Корольчук, корреспондент:
Ровно 82 года назад началась легендарная наступательная операция «Багратион». Она длилась 68 дней и вошла в историю как триумф советского военного искусства. И именно здесь, в Светлогорском районе, ковалась эта Великая Победа. Сегодня, в годовщину начала наступления, здесь открыли обновленный мемориал. Территория комплекса увеличилась практически в два раза.
Главный акцент сделали на создании современного музейного пространства. На площади более 500 квадратных метров история буквально оживает. Пять тематических залов, мультимедийные технологии, интерактивные карты и подлинные артефакты погружают в атмосферу тех драматических дней.
Виктория Заяц, ученый секретарь Гомельского областного музея военной славы:
Здесь практически в каждом зале существуют спецэффекты, которые при помощи достигаются экранов, тач-панелей. Отдельно есть тач-панели, куда может любой желающий нажать и выбрать для себя любой раздел.
К музею, памятному знаку и часовне добавились информационный центр, арт-пространство и класс военно-патриотического воспитания. На месте прежнего музея, который находился в блиндаже, оборудовали электронный тир. Объект можно назвать народным – деньги на строительство собирали всей страной во время субботников. Это в своем обращении к участникам церемонии открытия отметил глава государства.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Летом 1944 года на гомельской земле прозвучали мощные залпы, свидетельствующие о начале уникальной стратегической операции «Багратион». В ходе которой была разгромлена группа германских армий «Центр» и освобождена наша республика, что фактически предопределило бесславный конец гитлеровского рейха. Открытие обновленного мемориального комплекса «Багратион» еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу. Памяти, которая будет жить в веках.
Враг укреплял эту землю с особой тщательностью, а карты Вермахта помечали здешние болота как «Гиблое место». Глубина топей доходила до 2,5 метров. Гитлеровцы были уверены: пройти тут невозможно. Но советское командование пошло на колоссальный риск. Первыми «осваивать» эту местность начали партизаны – двигаясь на мокроступах тащили пушки сквозь трясину, а инженерные войска строили гати для танков. Таким образом наша армия смогла преодолеть болото Бридский мох и продвинуться на 12 километров вперед, прокладывая путь на Бобруйск. За этими событиями гости сегодня следили во время военно-исторической реконструкции.
Застигнутая врасплох германская армия не оправилась от шока после старта наступления – 3 июля произошло долгожданное для всех белорусов событие – освобождена столица Беларуси.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Именно благодаря героизму, мужеству абсолютно каждого советского человека мы смогли сковать эту Победу. В этом музее удалось именно сплести историю и современной технологии. Уверен, что молодежь действительно поймет и проникнется нашей историей.
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