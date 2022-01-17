Замначальника Генштаба о наращивании сил НАТО: «Это вызывает опасения и требует от нас объективной ответной реакции»

Приграничную спецоперацию «Полесье» Украина начала еще в конце ноября 2021 года. Предлогом для проведения стали якобы опасения, что в такую «процветающую страну», как в Европу, сильно захотят мигранты. Но жизнь в соседнем государстве не самая завидная. Тем не менее украинцы подстраховываются. Спецоперацию проводят в пределах нескольких областей: для патрулирования и мониторинга границы задействованы беспилотники, технические средства наблюдения и авиация.

Напомним, не так давно во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом, нарушили границу с Беларусью. Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на расстояние до километра на нашу территорию. Что до ситуации с нашей западной соседкой, то задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации. Используя сомнительные предлоги – якобы существующую военную угрозу и миграционный кризис – обратились к НАТО за тыловым обеспечением. Подобные призывы о помощи не что иное, как заблаговременная подготовка к развертыванию более масштабных действий. Вопрос только каких? Американцев же долго приглашать не надо. Комментариев и вовсе ждать не стоит. Зато сами США требуют от Казахстана объяснить недавнее обращение за помощью к ОДКБ.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, начальник главного оперативного управления:

Только в рамках двух операций НАТО «Атлантическая решимость» и «Усиленное передовое присутствие» в Европе развернуто боле 12 000 человек американских солдат. Я не говорю уже о танках, орудиях полевой артиллерии, самолетах и вертолетах. Миссию по охране воздушного пространства стран Балтии выполняют более 300 различных военнослужащих из стран НАТО, а также 6-8 самолетов F-16 или F-35. Это не может нас не настораживать, потому что данной группировкой сегодня возможно развязать и спровоцировать любой международный конфликт.

Кроме того, сегодня продолжается резонансная провокация, вызванная так называемым миграционным кризисом. Только в рамках данной деятельности на территории сопредельных с нами государств в Польше развернуто более 20 000 военнослужащих, из них 15 – это представители сухопутных войск. В Прибалтике более – 12 000 военнослужащих. Это представители армии, полиции, пограничной службы. Уже сегодня существует более 32 лагерей, где данные военнослужащие в непосредственной близости от нашей границы дислоцируются и выполняют неизвестно какие задачи. Еще дальше пошла наша южная соседка – Украина. В рамках операции «Полесье» в непосредственно пограничных районах сегодня развернуто более 10 000 военнослужащих. И наращивание данной группировки продолжается. Для чего это делается, нам непонятно. Это вызывает опасения и требует от нас объективной ответной реакции. Эта реакция будет абсолютно адекватной и прозрачной.