В Мадриде эвакуировали небоскреб из-за взрыва

В Мадриде эвакуировали один из небоскребов в деловом квартале Чамартин. В здании энергетической компании Moeve прогремел взрыв, после чего начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О погибших и пострадавших данных не поступало. Известно, что двум работникам потребовалась помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине на улице стало плохо от испуга. Как сообщают очевидцы, возгорание произошло в техническом помещении на 25-м этаже. Пожарным удалось взять возгорание под контроль. Причины произошедшего выясняются.