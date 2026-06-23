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В Мадриде эвакуировали небоскреб из-за взрыва

23 июня 2026 19:54
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В Мадриде эвакуировали один из небоскребов в деловом квартале Чамартин. В здании энергетической компании Moeve прогремел взрыв, после чего начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О погибших и пострадавших данных не поступало. Известно, что двум работникам потребовалась помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине на улице стало плохо от испуга. Как сообщают очевидцы, возгорание произошло в техническом помещении на 25-м этаже. Пожарным удалось взять возгорание под контроль. Причины произошедшего выясняются.

# ЧП

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