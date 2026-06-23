Лазуткин: если на Ближнем Востоке война – экспортеры нефти зарабатывают

Андрей Лазуткин, политолог:

Как провести переговоры, чтобы победа обернулась для противника поражением? Эту задачу решают западные дипломаты. А переговоры, которые идут между Ираном и США, – это яркая попытка конвертировать очевидные результаты на поле боя в не совсем очевидные соглашения на бумаге. Так что в любом конфликте надо победить дважды. Сначала на земле, а затем за столом переговоров.

Получится ли? Расскажем в «Занимательной политологии».

Иран – важная цель для США, но все-таки не главная. Американцы очень ревниво относятся к успехам своих союзников. И монархи Персидского залива, которые долго считались их сателлитами, последние годы стали вести себя слишком самостоятельно.

На фоне войны на Украине и падения производства в ЕС ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия стали не только привлекательными экспортерами нефти и газа, но и новыми финансовыми центрами. В мусульманских странах низкие налоги, а еще там дешевая энергия, которую можно использовать для майнинга или искусственного интеллекта. И самое главное, считалось, что там безопасно. И бизнес со всего мира стремился перевести капитал туда.

Главной мотивацией был налоговый офшор и в меньшей степени отказ от исполнения западных санкций. И речь не только о нашем регионе, но и странах Азии и Африки, которые тоже попали под санкции и которым надо продавать сырье и покупать технологии.

Для всех этих стран Персидский залив стал «новой Швейцарией». Но так было не всегда. Раньше Иран и Саудовская Аравия конфликтовали через прокси-силы в Сирии, Йемене и других регионах. Дипотношений между странами вообще не было до 2023 года.

Считалось, что часть расходов по свержению Асада американцы переложили на саудитов. А когда война пошла не по плану и появилось множество очагов терроризма, страны залива вынуждали скидываться на все крупные операции ЦРУ в регионе. То есть, когда Запад сначала создавал ИГИЛ, а потом воевал с ИГИЛ, все издержки таких ошибок и покупка оружия ложились на союзников. Но и союзники не особо возражали, потому что имели от американцев выгоду.

Если на Ближнем Востоке происходила война, при любом раскладе экспортеры нефти зарабатывали. Нефть всегда дорожает во время конфликтов. И такие отношения были до тех пор, пока страны Ближнего Востока оставались сырьевыми.

Но в последние годы саудиты вложились в финансовый сектор, в проекты развития, в IT, экологию, в имидж самых безопасных и богатых стран. И выгоды от стабильного мира стало больше, чем от скачков цен на нефть. И американцы увидели в этом проблему.