Лукашенко о военных США в Польше: вы за тридевять земель сюда припёрлись, что вы здесь делать будете?

Александр Лукашенко отметил, что еще в декабре 2021 года, с учетом непростой обстановки у наших рубежей, с президентом России договорились о проведении маневров. Сейчас ситуация не стала проще – по последним данным, в Польше и Прибалтике, у наших рубежей сосредоточено около 30 000 военных. Кроме того, Варшава просит НАТО развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового обеспечения. Неспокойно и на южном фланге.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится около 10 000 военнослужащих Соединенных Штатов Америки – от 8 до 10 тысяч. Американцам-то здесь что делать? Чего нас упрекать, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее? Если вы за тридевять земель сюда приперлись, что вы здесь делать будете? Отдельные горячие головы уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления. Настораживает обстановка и, к очень большому сожалению, на наших южных рубежах. То есть с Украиной. Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда в страшном сне не попадут даже. Они туда не идут, не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Там свои люди бегут из Украины, а они будут защищаться от мигрантов из Беларуси. Спецоперация «Полесье» проводится на границе, и уже до 10 000 военнослужащих на границе, мне разведка докладывает последние данные. Было шесть, сегодня уже около десяти. То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны.

Начало учения запланировано на февраль. Пройдет оно на западных и южных границах Беларуси. Предшествовать маневрам будет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства.