Готово более 65% техники! Как идет подготовка к большой уборочной кампании в Гродненской области?

Параллельно с зеленой жатвой продолжается подготовка к главной кампании лета – уборке зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поля выйдут почти 7 тысяч комбайнов. Теплая погода ускорила созревание культур, поэтому в хозяйствах уже приводят в полную готовность технику и зерносушильные комплексы.

По традиции первыми убирать будут ячмень. В отдельных хозяйствах Гродненской области к работам планируют приступить уже с 1 июля. Как страна готовится к большой уборочной кампании – репортаж Галины Буро.

Озимый ячмень – под теплым июньским солнцем зерно постепенно наливается, местами море из тугих колосьев начинает желтеть: верный признак приближения жатвы. Ячмень традиционно первый идет под уборку. В сельхозпредприятии «Прогресс-Вертелишки» под зерновые культуры отведено свыше 1 700 гектаров. В этом сезоне колосовые особенно радуют глаз, но у аграриев виды на урожай всегда с оглядкой на прогноз погоды. Владимир Романович, заместитель председателя по производству сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:

На данный момент погодные условия были благоприятные для хлебов. Хлеба стоят неплохие. Как в дальнейшем будет складываться, пока трудно сказать, потому что если будет засуха, возможно зерно не нальется как положено.

В надежде на продуктивную жатву и механизаторы – не терпится вывести комбайны в поле. С зимы технику готовили к уборочной кампании – проводили ремонты, чтобы каждый был в поле надежный воин.

В «Вертелишках» подготовили к жатве 10 зерноуборочных комбайнов и столько же машин под отвозку зерна, а также погрузчики и собственный пожарный автомобиль. Сезон начнут и с обновками – два пресс-подборщика соломы только с завода.

Александр Соболевский, главный инженер-механик сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:

Подготовку начали мы еще зимой. Закупка запчастей производится тоже зимой. Дефектовка сразу после уборки. Дефектуем зерноуборочные комбайны, кладем на заявку, и закупка запчастей происходит через тендер. Более тяжелые и сложные узлы ремонтируем обязательно зимой в центральной ремонтной мастерской.

Плановый ремонт завершают и на зерносушильных комплексах. Техобслуживание проводят ежегодно, ведь качественный подход влияет на сохранность будущего урожая. Три установки способны работать со скоростью 140 тонн зерна в час в круглосуточном режиме. Из-за теплой погоды аграрии прогнозируют в этом сезоне ранний старт уборочной кампании. Некоторые хозяйства Гродненской области планируют выйти на ячменные поля уже с 1 июля, а к массовой жатве приступят во второй половине лета.