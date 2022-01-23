Школа практики будущих следователей. Чем занимаются внештатные сотрудники СК и как туда попасть?

Новости Беларуси. В Минске впервые чествовали внештатных сотрудников Следственного комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Податься в следователи сегодня могут белорусы с юридическим образованием. Но сперва нужно пройти школу практики – институт внештатных сотрудников. Сюда принимают с 18 лет, без темных историй с уголовными преследованиями.

Андрей Веремейчик, начальник управления кадров и идеологической работы УСК по Минску:

Институт внештатных сотрудников – это ознакомление со спецификой и условиями работы следственных подразделений. Каждый внештатный сотрудник имеет возможность проверить свою психологическую готовность к следственной работе, выработать необходимые профессиональные навыки. В 2021 году из числа зачисленных внештатных сотрудников, а их было 77, на должности следователей назначены 27. Служащими инспекторов – один. В настоящий момент действующих – 49 лиц. Кто знает, может, и они стойко, как и наши назначенные коллеги, будут идти к своей цели.

В начале года на этот раз награждают не только лучших молодых следователей, но и внештатных сотрудников. А между тем родные новичков такой выбор своих детей уважают.

Дмитрий Столяр:

В семье ни для кого не было секретом, что Юля уже давно хотела посвятить свою жизнь службе на государственном поприще. Тем более, что два ее старших брата также служат в правоохранительных органах. Поэтому уже согласно такой, можно сказать, не традиции, но решила продлить. К службе внештатного сотрудника она шла давно, целенаправленно. Со школьной скамьи, можно так сказать, она себя к этому специально готовила.

По наблюдениям опытных следователей, поступать на службу в СК молодежь сегодня стала осознаннее. Юноши и девушки стремятся как можно раньше познакомиться с изнанкой профессии и докопаться до всех нюансов работы еще на старте.