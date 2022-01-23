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Почему украинский вертолёт залетел на территорию Беларуси? Мнение Юрия Дудкина

23 января 2022 17:32
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Новости Беларуси. На что решится «Союзная решимость»? Война или все же учения? Ответ максимально приземленный, который звучал не один раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Маневры, которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер. Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной. Об этом на неделе вновь напомнил наш Президент. Более того, провести совместные мероприятия на западном и южном рубежах Беларуси Лукашенко и Путин договорились еще в декабре 2021 года. И это не просто чья-то прихоть или демонстрация силы. А адекватный ответ на то, что происходит у наших границ.  

Чего стоит случай во время недавних учений у наших границ, когда военный вертолет минобороны Украины залетел на белорусскую территорию. В простую невнимательность поверить трудно. Тогда что это? Провокация? Какой реакции добивались?  

Почему украинский вертолёт залетел на территорию Беларуси? Мнение Юрия Дудкина-1

Юрий Дудкин, политолог (Украина):  
Для белорусов это, может быть, странно слышать, но Украина сегодня является объектом внешнего управления, она не субъект своей собственной государственной политики. В том числе и политическое руководство страны является объектом, но никак не вырабатывает субъективную внутреннюю и внешнюю политику. К сожалению.  

Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси (здесь подробности).  

# Международная политика # общество # Юрий Дудкин # Алена Сырова # Фотофакт

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